Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) kämpft um den Posten der Ersten Bürgermeisterin in der Hansestadt. Kurz vor der Bundestagswahl und knapp eine Woche vor der Hamburg-Wahl stellte sie sich beim MOPO-Talk-Spezial den Fragen von Moderator Marco Carini. Dort bezeichnete sie das berüchtigte Heizungsgesetz in der Kommunikation als „Killer“, erklärte ihre im Vergleich zu Amtsinhaber Peter Tschentscher (SPD) niedrigen Beliebtheitswerte und warum eine Schwarz-Grüne Koalition in Hamburg für sie kein Thema ist.