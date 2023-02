Es ist eins der bekanntesten Gebäude unserer Stadt: das US-Konsulat an der Alster, auch bekannt als „das kleine Weiße Haus“. Seit Jahren schon heißt es, die Amerikaner planen einen Umzug, der Komplex soll aufgegeben werden. Doch seit Jahren ist nichts passiert. Nun aber kommt Bewegung in die Sache.

Es ist eins der bekanntesten Gebäude unserer Stadt: das US-Konsulat an der Alster, auch bekannt als „das kleine Weiße Haus“. Seit Jahren schon heißt es, die Amerikaner planen einen Umzug, der Komplex soll aufgegeben werden. Doch seit Jahren ist nichts passiert. Nun aber kommt Bewegung in die Sache.

Seit gut 70 Jahren ist das markante Gebäude am Alsterufer der Sitz des US-Generalkonsulats in Hamburg. Doch 2014 hieß es plötzlich: Das „kleine Weiße Haus“ soll ausgedient haben. Stattdessen plane das Konsulat einen Umzug in die HafenCity, wo auch tatsächlich bereits entsprechende Räumlichkeiten angemietet wurden.

Aber es passierte: nichts. Über Jahre hinweg war völlig offen: Gibt es überhaupt noch einen Umzug? Oder bleiben die Amerikaner ihrer Alster-Adresse doch treu?

Das passiert mit dem Hamburger US-Konsulat an der Alster

Nun ist klar: Der Umzug findet statt. Wie die MOPO aus gut informierten Kreisen exklusiv erfuhr, sind die Räumlichkeiten im Amundsen Haus in der Straße Kehrwieder quasi bezugsfertig. Das Generalkonsulat wird demnächst dorthin verlegt – wann genau, ist bislang allerdings noch offen. Betroffen sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Darion Akins, der amtierende US-Generalkonsul in Hamburg, wird den Umzug allerdings womöglich nicht mehr erleben – er verlässt Hamburg im Sommer, dann wird es einen neuen Generalkonsul oder eine neue Generalkonsulin in unserer Stadt geben.

Ist die HafenCity nur eine temporäre Lösung?

Und was passiert mit dem repräsentativen Gebäude an der Alster? Zunächst einmal soll es renoviert werden, hört man. Ob das Konsulat anschließend aus der HafenCity dorthin zurückverlegt wird, ist aber noch offen.

Klar ist dagegen: Verkaufen wollen die Amerikaner den markanten Komplex zunächst nicht.