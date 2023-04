Ärger um eine Abstimmung: Die Grünen-Bürgerschaftsabgeordnete Miriam Block soll all ihre Ämter abgeben. Diesen Vorschlag will der Fraktionsvorstand den Mitgliedern am kommenden Montag machen. Hintergrund ist ein Alleingang von Block bei der Abstimmung zur Aufklärung des NSU-Mordes in Hamburg. Block hatte nicht für den Antrag der eigenen Fraktion gestimmt, sondern für den einer anderen Partei.