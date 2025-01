Bei der letzten Bürgerschaftswahl hat die CDU das schlechteste Ergebnis eingefahren, das sie je in Hamburg hatte. Damals kam sie nur auf magere 11,2 Prozent der Stimmen. Das soll nun besser werden. Bürgermeisterkandidat Dennis Thering hat am Donnerstag die Themen vorgestellt, mit denen seine Partei bei den Wählern punkten will. Eine Gruppe wird auf Plakaten besonders in den Vordergrund gestellt, es gibt bei der Wahlkampagne außerdem eine Gemeinsamkeit mit der SPD und den Grünen.