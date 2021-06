Milliarden-Neubau in Hamburg: Mit diesem Trick wird die neue Köhlbrandbrücke günstiger

Die Entscheidung über einen Ersatz der Köhlbrandbrücke rückt näher! Der Bund wird sich voraussichtlich an der Finanzierung einer neuen Köhlbrand-Querung in Hamburg beteiligen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) kommen am Donnerstag in Berlin zusammen und wollen anschließend gemeinsam über den Stand der Dinge berichten.

So soll die geplante Nachfolgelösung für die Köhlbrand-Brücke eine Bundesstraße werden. Das ist die Voraussetzung dafür, dass sich der Bund an der Finanzierung beteiligen kann. Der Hamburger Hafen und die Anbindung seien von nationaler Bedeutung, heißt es aus Regierungskreisen.

Hamburg: Köhlbrandbrücke muss ersetzt werden

Die Köhlbrandbrücke von 1974 ist eine wichtige Schlagader des Hamburger Hafens, muss aber bis 2030 aus Alters- und Kapazitätsgründen ersetzt werden. Als Nachfolgebauwerk sind ein Tunnel oder eine neue Brücke im Gespräch, wobei sich die meisten Experten für einen Tunnel aussprechen.

Der wäre im Bau teurer, im Unterhalt jedoch günstiger. Diese Frage soll bislang ebenso ungelöst sein wie die Höhe der Kosten, die auf bis zu drei Milliarden Euro geschätzt werden. Ohne Beteiligung des Bundes könnte Hamburg die Kosten kaum tragen.