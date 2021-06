Matthiae-Mahl in Hamburg: Wichtigster Gast hat abgesagt – das ist der Grund

Am Freitagabend findet in Hamburg das älteste Festmahl der Welt statt – doch der wichtigste Gast wird fehlen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat seine geplante Teilnahme am traditionellen Matthiae-Mahl abgesagt – wegen der aktuellen Entwicklungen in Syrien und Afghanistan.

Der Konflikt im Nahen Osten geht vor, keine Frage. In der umkämpften syrischen Provinz Idlib war die militärische Eskalation zwischen der türkischen Armee und den Streitkräften des syrischen Machthabers Baschar al-Assad am Donnerstag dramatisch eskaliert. Bei syrischen Luftangriffen auf türkische Stellungen wurden nach Angaben aus Ankara 33 Soldaten getötet und dutzende weitere verletzt.

Bei türkischen Vergeltungsangriffen am Freitag gab es nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte 16 Tote auf syrischer Seite.

Auf Antrag der Türkei kommt der Nordatlantikrat der Nato am späten Vormittag in Brüssel zu einer Dringlichkeitssitzung wegen des Syrien-Konflikts zusammen. Da wird Stoltenberg natürlich gebraucht. Der Nato-Generalsekretär warnte im Vorfeld vor einer „gefährlichen Situation“ und rief zur sofortigen Deeskalation auf.

Zu seiner Matthiae-Mahl-Absage sagt er: „Ich fühlte mich zutiefst geehrt, dass ich die Einladung erhalten habe, beim Matthiae Mahl zu sprechen, und freute mich sehr auf dieses außergewöhnliche Ereignis. Ich bedauere, dass ich bei dieser Gelegenheit aufgrund der rasanten Entwicklungen in Syrien und in Afghanistan nicht teilnehmen kann.“

Sein Stuhl im Rathaus wird jedoch nicht leer bleiben. „Der stellvertretende NATO-Generalsekretär Mircea Geoana wird mich beim Matthiae Mahl vertreten.“

Geoana besucht am Freitag auch an Stoltenbergs Stelle die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg. Geoana werde mit den Teilnehmern der nationalen und internationalen Generalstabslehrgänge sowie mit den Mitarbeitern der Ausbildungsstätte der Bundeswehr „über aktuelle Aspekte der Nato“ sprechen, teilte die Führungsakademie mit.

Neben Geoana werden Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) eine Rede halten.