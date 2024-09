Sie war das Gesicht der Linkspartei im Bezirk Nord. Als streitbare Fraktionschefin führte Angelika Traversin jahrelang die Bezirksabgeordneten der Linken, bis sie vergangenen Januar der Partei den Rücken kehrte und sich dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) anschloss, zu deren prominentesten Mitgliedern sie in Hamburg gehört. Jetzt kommt raus: Vor ihrem Abgang griff die heute 73-Jährige in die Parteikasse, entnahm 800 Euro in bar. Und weigert sich standhaft, das Geld zurückzuzahlen.