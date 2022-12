Christoph Ploß nimmt nichts zurück. In der TV-Sendung „Markus Lanz“ hat der Hamburger CDU-Chef hart gegen die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern ausgeteilt. Nun geht der Fall vor Gericht.

Ploß ist in seinem Element: Der Streit mit Manuela Schwesig wird zu einem „Das-wird-man-wohl-noch-sagen-dürfen“-Intermezzo, wie es der CDU-Politiker augenscheinlich schätzt. „Ich lasse mich nicht mundtot machen!“, sagte er zur MOPO. „Gerade in Zeiten, in denen laut Umfragen immer mehr Menschen Sorge davor haben, ihre Meinung nicht mehr bedenkenlos äußern zu können, ist das juristische Vorgehen von Frau Schwesig ein hochproblematisches Signal.“

Hamburg: CDU-Chef Ploß nimmt umstrittene Äußerung nicht zurück

Der CDU-Chef lässt es damit auf einen Rechtsstreit mit der SPD-Politikerin ankommen, denn die von ihr geforderte Unterlassungserklärung gibt er nicht ab.

Am 8. Februar hatte Ploß in der Talkshow von Markus Lanz mit Blick auf die Ukraine-Krise, Putin und die geplante Gaspipeline Nord Stream 2 zu Lars Klingbeil (SPD) gesagt: „Und dann haben Sie weitere Personen in der SPD-Spitze wie Manuela Schwesig, die klar sagt, also diese Völkerrechtsverletzung, die interessiert mich nicht. Hauptsache, die Pipeline kommt in Betrieb. Sie hat das ziemlich deutlich gesagt.“

Schwesig reagierte umgehend. Durch ihren Anwalt schrieb sie an Ploß, die Behauptung sei unwahr. Er solle zusichern, diese Aussage nicht mehr zu wiederholen. Andernfalls müsse er 10.000 Euro Vertragsstrafe zahlen. Die Kosten für ihren Anwalt trage er.

Nach Lanz-Sendung: Manuela Schwesig schaltet Anwalt ein

Ploß zeigt sich unnachgiebig. Es gehe ihm mittlerweile ums Prinzip. „Wenn eine Regierungschefin die Steuergelder der Staatskanzlei gegen politische Kritik von Opposition oder Medien in Stellung bringen kann, bedroht das den offenen Diskurs in unserem Land“, sagt Ploß. Er lasse sich deshalb nicht einschüchtern. Er habe sich die Hamburger Anwältin Dr. Patricia Cronemeyer genommen und werde die Sache zur Not gerichtlich ausfechten.

Seine Kritik an der SPD und insbesondere an Manuela Schwesig erhält er aufrecht: „Das unsouveräne Vorgehen von Manuela Schwesig reiht sich in das schwache Bild ein, das die SPD etwa mit dem Cum-Ex-Skandal in Hamburg und ihrer unklaren Haltung zu Russland derzeit abgibt.“ Und attackiert gleich auch die Hamburger SPD: Diese habe bislang ebenfalls keine klare Stellung zu den Russland-Geschäften von Gerhard Schröder oder der Position von Manuela Schwesig zu Nord Stream 2 abgegeben.

Ploß: „Diese unklare Haltung der SPD schadet der Position unseres Landes und unserer Verbündeten im Auftreten gegenüber Russland.“