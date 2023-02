Eine mutmaßlich interne Anweisung der Hamburger Schulbehörde hat unter Lehrkräften für Aufsehen gesorgt. Die Behörde habe eine Liste von Lehrkräften anfertigen wollen, die in den sozialen Medien interne Daten verbreiten und vor der Präsenzpflicht warnen, heißt es in einem Dokument. In den betreffenden Fällen werde auch die Schulaufsicht eingeschaltet. Die MOPO hat recherchiert, was es damit auf sich hat.



Lesen Sie mehr mit MOPO+ – jetzt schnell und unkompliziert registrieren und vier Wochen lang testen für nur 99 Cent!