Köhlbrandbrücke, CumEx, HVV und mehr: Das sagte Peter Tschentscher im MOPO-Interview

Er wuchs in Bremen auf, doch sein Weg führte Peter Tschentscher (SPD) von der Weser an die Elbe. Nicht wegen der Politik, sondern um Medizin zu studieren. Das war vor 33 Jahren. Seine Arzt-Karriere hat er inzwischen geopfert, der 54-Jährige ist längst Politik-Profi, regiert seit 2018 als Bürgermeister unsere Stadt. Und geht’s nach ihm, soll das auch so bleiben!

Wie ihm das gelingen will, hat er heute im Gespräch mit MOPO-Chefredakteur Frank Niggemeier und Rathaus-Reporter Mike Schlink erzählt – auch Leser kamen zu Wort. Außerdem äußerte sich Tschentscher noch zu Themen wie der CumEx-Affäre, den Plänen des HVV, wie es mit der Köhlbrandbrücke weitergehen soll und vielem, vielem mehr.



