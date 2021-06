Koalitionsverhandlungen: Flüge ab Hamburg verbieten? Das sagen die Grünen

Es knirscht zwischen SPD und Grünen. Seit Tagen verhandeln beide Parteien über die Fortsetzung der Koalition, bislang weitestgehend geräuschlos. Doch ein Ressort hat die Gespräche der alten und möglicherweise auch neuen Partner jetzt ins Stocken gebracht – und dabei geht es um eines der wichtigsten Themen der Stadt!

Bereits im Wahlkampf führte kein Weg am Bereich Mobilität vorbei, schließlich nimmt jeder Hamburger – ob als Fußgänger, Radler, Autofahrer oder HVV-Nutzer – am Verkehr teil. Umso wichtiger ist es SPD und Grünen, vor allem in diesem Bereich Akzente zu setzen und Wähler zufriedenzustellen. Noch fehlt allerdings eine klare Linie.

Hamburg: SPD und Grüne diskutieren über Verkehr

Die für Mittwoch um 17 Uhr angekündigten Statements beider Seiten wurden kurzfristig abgesagt, „da die Verhandlungen noch andauern“, hieß es in einem Statement der Parteien. Tatsächlich tagten SPD und Grüne noch bis 21 Uhr. Ein Ergebnis gab’s auch dann nicht, die Gespräche werden am Sonntag fortgesetzt.

Das könnte Sie auch interessieren:Corona in Hamburg! Alle wichtigen News im Liveticker

„Es ist ein hartes Ringen auf Augenhöhe. Hier verhandeln immerhin zwei Wahlgewinner miteinander“, sagt ein Verhandlungsteilnehmer. Zur Erinnerung: Bei der Bürgerschaftswahl im Februar war die SPD trotz Verlusten mit 39,2 Prozent erneut stärkste Kraft geworden. Die Grünen konnten mit 24,2 Prozent ihr Ergebnis von 2015 fast verdoppeln. Aus Respekt voreinander wollte keine der beiden Seiten allzu viele Details zu den Gesprächen ausplaudern.

SPD und Grüne: Einigkeit bei Mobilitätswende in Hamburg

Die MOPO erfuhr jedoch, dass beim Thema Mobilitätswende grundsätzlich Einigkeit bestünde. Heißt: Mehr Radverkehr, mehr Busse, mehr Bahnen. Die Grünen-Forderung nach einer autofreien Innenstadt will die SPD hingegen nur in Teilen realisieren.

Video: Demo gegen A26-Ost in Hamburg

Klare Gegensätze gibt’s derweil beim Bau der A26-Ost. Die SPD sieht die sogenannte Hafenquerspange, die die Autobahnen A1 und A7 miteinander verbinden soll, als nicht verhandelbar. Von den Grünen wird sie jedoch mit Hinweis auf rückläufige Umschlagszahlen im Hafen immer wieder infrage gestellt – obwohl sie dem Bau vor Jahren zugestimmt hatten. „Bei dem Thema sind wir noch nicht durch“, so ein Verhandlungsteilnehmer der Grünen zur MOPO.

Hamburg: Wollen die Grünen Flüge ab Hamburg verbieten?

Generell seien auch erst dreiviertel der Themen besprochen worden – nach Medienberichten soll es dabei auch um ein von der Öko-Partei forciertes Inlandsflugverbot für den Flughafen in Fuhlsbüttel gegangen sein. „Das ist totaler Quatsch. Das will niemand“, so ein Grüner. Tatsächlich soll die Bahn-Verbindung nach Frankfurt verbessert werden, damit weniger Menschen zuerst von Hamburg zur Main-Metropole fliegen, um von dort aus Urlaubs- oder Geschäftsreisen anzutreten.

Das könnte Sie auch interessieren:SPD und Grüne einigen sich! Schlechte Nachrichten für Schwarzfahrer

Ein weiterer Punkt wurde ebenfalls noch nicht diskutiert: Der Senatorenposten. Es gilt als offenes Geheimnis, dass Anjes Tjarks (Grüne) die Verkehrsbehörde von Michael Westhagemann (parteilos) übernehmen will – über Personal wird jedoch erst ganz am Ende der Verhandlungen gesprochen. Die sollen Mitte Juni beendet sein, schließlich soll die Bürgerschaft in ihrer Sitzung am 10. Juni den neuen Ersten Bürgermeister wählen – und Peter Tschentscher (SPD) im Amt bestätigen.