Der Hamburger Senat steuert auf den nächsten Streit zu: Mal eben aus dem Urlaub hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der Legalisierung von Cannabis eine Absage erteilt - und hat damit nicht nur die Ampel in Berlin, sondern auch die hiesigen Grünen komplett übergangen. Warum die SPD so vehement gegen das Gesetz ist, wie die Grünen reagieren.

Der Hamburger Senat steuert auf den nächsten Streit zu: Mal eben aus dem Urlaub hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) der Legalisierung von Cannabis eine Absage erteilt – und hat damit nicht nur die Ampel in Berlin, sondern auch die hiesigen Grünen komplett übergangen. Warum die SPD so vehement gegen das Gesetz ist, wie die Grünen reagieren.

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einen Gesetzesentwurf beschlossen, wonach der Kauf und Besitz von Cannabis ab 18 Jahren unter bestimmten Auflagen freigegeben werden soll. „Wenn wir irgendetwas jetzt nicht brauchen, dann ist es dieses Gesetz“, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) im Vorfeld. „Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen, dass mit der Legalisierung der Konsum deutlich zunimmt – mit allen Risiken und Nebenwirkungen.“

Tschentscher hält „wenig” von Cannabis-Legalisierung

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) stellte auf MOPO-Anfrage ebenfalls klar, dass er „wenig” von der Legalisierung hält. Er gehe auch nicht davon aus, dass Hamburg sich als Modellregion bewerben wird. In diesen Regionen, so steht es im Gesetz, soll ausgetestet werden, ob die Einrichtung staatlich lizensierter Cannabis-Läden funktionieren könnte.

Cannabispflanzen kurz vor der Ernte. (Symbolbild) imago/ZUMA Wire Cannabispflanzen kurz vor der Ernte. (Symbolbild)

Aus der Behörde von Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzhauer (SPD) hieß es: „Der Gesetzentwurf ist wesentlich ergänzungsbedürftig.“ Unklar sei unter anderem, wer die Kontrollen und Präventionsmaßnahmen später bezahlen soll.

Grote ruderte im Laufe des Tages jedoch wieder etwas zurück – er sprach sich nicht mehr grundsätzlich gegen das Gesetz aus. Die Legalisierung sei „eine gesundheitspolitische Frage”, sagte er. Wenn man es mache, dann müsse auch der Kinder- und Jugendschutz funktionieren, alles umsetzbar und überwachbar sein. Er blieb jedoch bei seiner Kritik: „Das kann ich aktuell nicht erkennen“, so Grote.

Cannabis-Gesetz: Hamburger SPD mit scharfer Kritik

Gerade erst hatten Tschentscher und Grote am Hauptbahnhof einen härteren Kampf gegen Drogen und Kriminalität gestartet. Ein Gesetz zur Legalisierung von Cannabis, das der Polizei noch mehr zu tun gibt, kommt da sicher nicht gelegen.

Aus der hiesigen SPD-Fraktion kommt Rückendeckung. Bei dem Gesetz gebe es „noch viele ungeklärte Fragen, die vor einer möglichen Umsetzung beantwortet werden müssen“, sagte der SPD-Innenexperte Sören Schumacher. Er verwies dabei auf die Kontrollen. Für einen Modellversuch sieht die SPD-Gesundheitsexpertin Claudia Loss „zum jetzigen Zeitpunkt“ keinen Raum.

Grüne stehen hinter dem Gesetz

Die scharfe Kritik am Cannabis-Gesetz wird von den Grünen offenbar nicht geteilt. Aus der Justizbehörde der Grünen-Senatorin Anna Gallina hieß es am Mittwoch, dass es nun auf die konkrete Umsetzung des Gesetzes ankomme.

„Es ist kein Geheimnis, dass Grüne seit Jahren die Legalisierung von Cannabis zum Eigengebrauch fordern”, heißt es aus Grünen Senatskreisen. Insofern stehe der Grüne Teil des Senats hinter dem Bemühen der Bundesregierung, das im Koalitionsvertrag verabredete Gesetz nun auch umzusetzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Wer darf kiffen? Wo kommt das Gras her? So will die Ampel Cannabis legalisieren

Grünen-Fraktionschefin Jenny Jasberg betont, dass die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zum Eigengebrauch ein „grünes Anliegen“ sei. Es würde die Möglichkeit öffnen, den Schwarzmarkt einzudämmen und die Behörden zu entlasten, dabei „kommt es aber immer auf die konkrete Ausgestaltung an”.

Man werde sich zunächst ansehen, welchen rechtlichen Rahmen der Bund schaffe, und auf dieser Grundlage beraten, was das für Hamburg bedeute. Der Gesetzesentwurf muss als nächstes durch den Bundestag und Bundesrat gehen. Wenn das klappt, könnte Cannabis schon zu Beginn des kommenden Jahres teilweise legal sein.