„Kein Platz für Nazis”: Partei kommentiert Plakate der politischen Gegner

„Unser Hamburg ist kein Platz für Nazis”, steht auf einem Plakat an einem Laternenmast. Darunter hängt ein Veranstaltungshinweis der AfD. Hinter dem Kommentar steckt die Hamburger Linke. In der Nacht zu Donnerstag hat sie in der gesamten Stadt „Feedback”-Plakate verteilt.

„Wir wollen ein bisschen Spannung in den Plakate-Wahlkampf bringen”, sagte Linken-Pressesprecher Ralf Dorschel.„Wir wollen kommentieren, was die anderen Parteien versprechen, wir wollen Feedback geben.” Allerdings hätten es ihnen die anderen Parteien „gar nicht leicht” gemacht, denn die hätten „kaum Inhalte am Start, nicht mal ganz schlichte Inhalte, sondern oft nur noch Köpfe”.

Der FDP rät die Linke: „Komm auf die linke Seite der Demokratie.” Die Linke Landesverband Hamburg Der FDP rät die Linke: „Komm auf die linke Seite der Demokratie.”

Das könnte sie auch interessieren: Neuer Feiertag für Hamburg! So will die Linke ihn jetzt durchsetzen

Inspirieren lassen haben sich die Hamburger Linken von der Satirepartei DIE PARTEI, die bereits mit ähnlichen Aktionen für Aufsehen sorgte. Insgesamt gibt es 700 dieser Plakate mit vier verschiedenen Motiven, die nun passgenau platziert werden sollen. Neben Kritik an der AfD gibt es auch noch Tipps für andere Parteien wie „Komm auf die linke Seite der Macht” oder „Hier fehlen Wohnungen. Hier fehlen Inhalte”. (mp)