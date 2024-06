Sie treten schon als Teenager in eine Partei ein, verbringen später ihre Abende in Ausschüssen, und am Wochenende verteilen sie Flyer auf dem Marktplatz. Warum tut man sich das als junger Mensch an? Darüber hat die MOPO vor der Hamburger Bezirkswahl mit aufstrebenden Jungpolitikern gesprochen. Eine von ihnen ist am Osdorfer Born aufgewachsen ist und trat bereits mit 17 Jahren in ihre Partei ein.