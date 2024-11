Kanzleramtschef Schmidt kandidiert für den Bundestag

Er hat bisher kein Bundestagsmandat: Der Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt. Nun tritt er im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel für die SPD an.

Der Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt, tritt bei der Bundestagswahl als Kandidat der SPD im Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel an. Das teilte der 54-Jährige, der aktuell kein Bundestagsmandat hat, auf X mit. Mehrere Medien berichteten.

Demnach erhielt er bei einer Wahlkreisversammlung am Freitagabend gut 94 Prozent der Stimmen. Der Vertraute von Bundeskanzler Olaf Scholz folgt mit der Kandidatur in Eimsbüttel auf den SPD-Außenpolitiker Niels Annen, der nicht wieder antrat. Nach dem Aus der Ampel-Koalition soll der Bundestag am 23. Februar 2025 vorzeitig neu gewählt werden. (dpa/mp)