Von jedem Straßenbaum und jeder Laterne strahlen sie uns an, die Kandidaten und Kandidatinnen für die Europa- und Bezirkswahlen am 9. Juni, die Gesichter aufwendig mit Photoshop bearbeitet, die Slogans mal mehr, mal weniger sinnhaft. Was fast alle Wahlplakate eint, ist das Material: Polypropylen. Und die Nutzung als Wegwerfprodukt. Nur eine der großen Partei geht konsequent einen anderen Weg, zahlt dafür aber auch einen hohen Preis.

Von jedem Straßenbaum und jeder Laterne strahlen sie uns an, die Kandidaten und Kandidatinnen für die Europa- und Bezirkswahlen am 9. Juni, die Gesichter aufwendig mit Photoshop bearbeitet, die Slogans mal mehr, mal weniger sinnhaft. Was fast alle Wahlplakate eint, ist das Material: Polypropylen. Und die Nutzung als Wegwerfprodukt. Nur eine der großen Partei geht konsequent einen anderen Weg, zahlt dafür aber auch einen hohen Preis.

„Hohlkammerplakate“ ist der Fachausdruck für die Kunststoffflut, die zu jeder Wahl an die Straßenränder brandet. Früher wurde die Stadt mit Wahlplakaten noch buchstäblich zugekleistert, inzwischen haben die Plastikplakate die früheren Holzaufsteller mit den aufgeklebten Papier-Konterfeis weitgehend verdrängt.

Aus Sicht der Freiwilligen verständlich: „Die Plakatierung mit Hohlkammerplakaten erfordert deutlich weniger Vorbereitung“, sagt Manuel Preuten, Sprecher der SPD Hamburg: „Angesichts der vielen ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden in einem Wahlkampf ein nicht zu vernachlässigender Aspekt.“

Wahlplakate in Hamburg: Plastik ist praktisch

Christoph Timann, Landesgeschäftsführer der Linken, betont ebenfalls das Praktische am Plastik: „Holzaufsteller anzubringen ist wesentlich aufwendiger: Die Plakate müssen erst geklebt werden, dann trocknen und dann mit dem Auto an ihre Zielorte gebracht werden. Dafür braucht es größere Autos, während Easyplates sich im Lastenfahrrad oder Pkw transportieren lassen.“

Rund 2000 Kunststoffplakate haben die Linken in der Stadt aufgestellt, die meisten haben ein kurzes Leben: „Wenn man ein neues Motiv über die Plakate klebt, lassen sich die Plakate nicht mehr recyceln. Das Plakatdesign ist für eine bestimmte Kampagne gemacht und lässt sich nicht einfach bei anderen Wahlen übernehmen“, sagt Timann.

Bei der Frage nach der Anzahl der Kunstoffplakate halten die anderen Parteien sich bedeckt. Für die Plakatierung seien die Kandidaten selbst verantwortlich, sagt Tim Schmuckall, Sprecher der Hamburger CDU, lobt aber auch die „Wetterbeständigkeit“ und das leichte Gewicht der Hohlkammerplakate. In seinem Heimatbezirk Altona tritt er selbst als Kandidat für die Bezirksversammlung an, hat rund 250 Themen- und „Kopfplakate“ aufgestellt: „Die Kopfplakate werde ich, sofern noch vorhanden und nicht beschmiert, beklebt oder ramponiert, gegebenenfalls für weitere Bürgergespräche weiternutzen“, sagt er zur MOPO. Der Rest werde „ordnungsgemäß entsorgt.“

Wahlplakate aus Plastik – für Umweltschützer „Frevel“

Thomas Fischer, Bereichsleiter Kreislaufwirtschaft bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH), nannte Kunststoff-Plakate hingegen bereits im vergangenen Jahr im Gespräch mit der MOPO einen „Umwelt-Frevel“: „Die Produktion von Kunststoff ist energieintensiv und benötigt zudem Rohöl in der Herstellung.“ Und das für ein Plakat, das maximal einige Wochen genutzt wird und danach als Gewerbeabfall auf dem Recyclinghof landet.

Die Grünen verwenden Plakate aus Papier oder recycelten Holzfasern – die aber nicht so unkaputtbar wie die Konkurrenz aus Plastik sind Stephanie Lamprecht Die Grünen verwenden Plakate aus Papier oder recycelten Holzfasern – die aber nicht so unkaputtbar wie die Konkurrenz aus Plastik sind

Sind die bunten Dinger eigentlich gut zu recyceln? Im Prinzip ja. Aus dem Polypropylen können Unternehmen Granulat herstellen, aus dem dann neue Plastiksachen werden. Aber: „Der Markt für Granulat ist aktuell relativ gesättigt und die Verwendung neuer Kunststoffe ist teilweise günstiger als die von Rezyklaten“, sagt Kay Goetze, Sprecher der Stadtreinigung Hamburg.

Das könnte Sie auch interessieren: Es geht um eine neue Unterkunft für Geflüchtete: Plakate zerstört

Einzig die Grünen verwenden keine Plastikplakate und setzen stattdessen auf Papier oder „Vordermannplakate“ aus recycelten Holzfasern, die sowenig Beschichtung enthalten, dass sie im Altpapier entsorgt werden können. Der Preis für so viel Umweltbewusstsein zeigt sich an den Laternenpfählen: Ein Plakat der Grünen hängt im Stadtteil Sülldorf in Streifen in den Kabelbindern, während die Konkurrenz am Nachbarpfahl unbeeindruckt von den Plastikoberflächen lächelt.

Ob Vandalismus oder ein Wolkenbruch der Grund für die traurigen Fetzen ist, ist nicht zu beantworten – genau wie die Frage, welche Rolle die vielen Gesichter und Slogans am Straßenrand am Ende für die Entscheidung am Wahltag spielen.