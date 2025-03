Nach der Wahl hat sich in Hamburgs 17 Wahlkreisen vieles verschoben: In Altona hat eine Linken-Abgeordnete den grünen Verkehrssenator geschlagen, in Bergedorf hat die Linke ihr Mandat an die AfD verloren, im Alstertal erhält der CDU-Chef mehr Stimmen als der SPD-Finanzsenator. Die MOPO zeigt für alle Wahlkreise, was sich im Vergleich zur Wahl 2020 verändert hat, wer drinnen ist – und wer draußen.