Heizpilze sind in der Hamburger Außengastronomie eigentlich verboten, weil sie als Klimakiller gelten. Der Senat hat während der Corona-Pandemie jedoch eine Ausnahme gemacht, um die gebeutelte Gastro-Branche zu unterstützen. Wer in dieser Zeit trotzdem auf einen Heizpilz verzichtete, sollte einen „Klimabonus“ erhalten. Doch der Bonus wurde bisher wohl gar nicht ausgezahlt – aus einem kuriosen Grund.

Im Corona-Jahr 2020 hatte der Senat beschlossen, dass Heizpilze bis Mai 2021 auf gastronomischen Außenflächen erlaubt sind. „Damit die Angebote der Außengastronomie in der kälteren Jahreszeit für die Gäste nicht zu stark an Attraktivität verlieren“, hieß es damals. Inzwischen sind die Wärmestrahler wieder verboten, weil sie als klimaschädlich gelten – insbesondere gasbetriebene Geräte, die zusätzlich CO 2 ausstoßen.

Wenn ein Betrieb in dieser Zeit auf Heizpilze verzichtete, sollte es einen „Klimabonus“ geben. Heißt: Die im Jahr 2022 zu zahlenden Sondernutzungsgebühren für Außenflächen würden zwei Monate lang erlassen werden. Bislang gab es jedoch offenbar noch keinen Bonus, wie jetzt aus einer Senatsantwort auf eine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht.

Senat verspricht „Klimabonus“ bei Heizpilz-Verzicht

Der Grund ist kurios: Neben der Ausnahme für Heizpilze beschloss der Senat auch, dass Gastronomen bis Ende 2021 keine Sondernutzungsgebühren für Außenflächen zahlen müssen. Sie sollten damit zusätzlich entlastet werden. Diese Regelung wurde später bis Ende 2022 verlängert.

„Da im Jahr 2022 keine Sondernutzungsgebühren von den Gastronomiebetrieben gezahlt wurden, war im Jahr 2022 auch kein Gebührenerlass möglich“, heißt es in der Antwort des Senats. Betriebe, die brav keine Heizpilze aufgestellt haben, schauen also in die Röhre.

„Es ist sehr befremdlich, wenn der Senat großspurig ein Klimabonus für Gastronomiebetriebe im Jahr 2022 verspricht, wenn sie auf klimaschädliche Heizpilze verzichten und dann die Gastronomiebetriebe auflaufen lässt“, kritisiert Stephan Jersch, Energie-Experte der Linksfraktion.

„In diesem Fall wäre es klimapolitisch angebracht gewesen, den Beschluss des Senats auf 2023 auszudehnen und nicht auszusitzen. Es ist wieder ein falsches Klimasignal aus dem rot-grünen Regierungsstübchen.“