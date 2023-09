Ties Rabe (SPD) ist seit zwölf Jahren Schulsenator in Hamburg. Im MOPO-Interview antwortet er auf die harsche Kritik einer Lehrerin an den Zuständen an Hamburger Schulen, er fordert mehr Bildung in den Kitas – und er erklärt, wie er die Probleme in Brennpunktvierteln in den Griff bekommen will.

MOPO: Herr Rabe, Gewalt und Mobbing, respektlose Schüler und ignorante Eltern, Überlastung und unmögliche Integrations-Anforderungen: In der MOPO hat eine Lehrerin kürzlich vor einem Kollaps der Stadtteilschulen gewarnt. Hat Sie der Bericht erschreckt?

Ties Rabe: Lehrer zu sein ist heute keine einfache Aufgabe, und die Schülerschaft ändert sich stark. Wo die sozialen Belastungen hoch sind, gehen die Leistungen zurück. Deshalb haben wir für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte viele Unterstützungsmaßnahmen auf den Weg gebracht.

Verheizen Sie die Lehrer?

Nein. Viele Lehrkräfte und viele Referendare kommen aus anderen Bundesländern gezielt nach Hamburg, weil sie unser Schulsystem schätzen. Wir haben gute Rahmenbedingungen geschaffen – auch um die Gesundheit der Lehrkräfte zu sichern. Dazu zählen zum Beispiel Fortbildungs- und Fördermaßnahmen für Lehrkräfte zum Thema schwierige Erziehungssituationen. Wir sind im Bundesvergleich immer wieder für unser gutes Unterstützungssystem gelobt worden, auch von den Gewerkschaften. Von Verheizen kann daher keine Rede sein. Dass Lehrkräfte eine schwierige Aufgabe haben, ist klar, aber ich besuche jeden Freitag ein oder zwei Schulen und rede mit den Lehrerinnen und Lehrern im Kollegium. Dort begegne ich sehr vielen Lehrkräften, die ihre Arbeit sehr gern machen und sehr zufrieden sind.

Überall scheint die Unterstützung nicht anzukommen. Woran liegt das?

Wir erleben häufig, dass Lehrerinnen und Lehrer zunächst einmal einen hohen Anspruch an sich selbst haben, es allein schaffen wollen und relativ spät Unterstützungsmaßnahmen wahrnehmen, die eigentlich da sind. Manchmal sind die nicht bekannt genug, daran müssen wir arbeiten. Wir müssen uns aber auch lösen von der Vorstellung, dass wir jetzt mit Schülerinnen und Schülern zu tun haben, die genauso sind wie die Kinder unserer eigenen Schulzeit.

Das heißt konkret?

Es gibt immer mehr Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern, in denen zu Hause wenig oder gar nicht gelesen wird, über 30 Prozent der Hamburger Kinder sprechen zu Hause kein Deutsch, über 50 Prozent haben Migrationshintergrund, viele leben in Armut. Viele bekommen zu Hause sehr wenig Rückenwind für eine bessere Bildung. Deshalb müssen Lehrerinnen und Lehrer heute andere Aufgaben erfüllen als vor 30 Jahren.

Die Aufgaben betreffen besonders Schulen in Brennpunktvierteln, weil die Schüler, von denen Sie gesprochen haben, sehr ungleich verteilt sind auf die Hamburger Stadtteile. Schaffen die Schulen das in diesen Stadtteilen noch?

Für soziale Brennpunkte tun wir besonders viel: Bundesweit gilt Hamburg hier als Vorreiter. Zum Beispiel bekommen Grundschulen in sozial schwieriger Lage bei gleicher Schülerzahl 50 Prozent mehr Lehrerinnen und Lehrer als andere Grundschulen. Stadtteilschulen haben ein Drittel mehr Lehrkräfte als ein gleich großes Gymnasium. Viele Schulen bekommen zusätzliche Fördermittel. Allein das ist ein klares Signal, dass wir uns dieser Probleme bewusst sind und den Schulen helfen wollen.

An Schulen in Gebieten mit niedrigem Sozialindex sind aber deutlich mehr Stellen unbesetzt als in anderen Stadtteilen.

Nehmen Sie als Beispiel zwei gleich große Grundschulen, eine in normalem Umfeld, eine in sozial schwieriger Lage. Die eine Schule bekommt 20 Lehrerstellen zugewiesen, die andere 30. Die mit 30 hat zwei Stellen nicht besetzt, die mit 20 hat eine Stelle nicht besetzt. Auf dem Papier haben Sie recht, dass in der sozial schwierigen Lage mehr Stellen unbesetzt sind. Aber unterm Strich haben die Schulen in sozial schwierigen Lagen immer noch erheblich mehr Lehrkräfte als die Schulen in den anderen Lagen. Und der Begriff „nicht besetzte Stelle“ bedeutet bei uns nur, dass es auf dieser Stelle keine unbefristet beschäftigte Lehrkraft gibt. Die meisten dieser Stellen sind in Wahrheit jedoch besetzt, und zwar mit befristet eingestelltem pädagogisch gebildetem Personal, beispielsweise pensionierten Lehrkräften oder Lehramtsstudierenden.

Müssen Sie Lehrer bald zwangsweise an die Schulen schicken, wo sie gerade gebraucht werden?

Seit Jahrzehnten suchen die Schulleitungen in Hamburg selbst geeignete Lehrkräfte. Das ist wesentlich besser als eine zentrale Zuteilung über die Behörde. Denn Schule und Lehrkraft müssen zueinander passen. Zudem hat eine gute Schulleitung vielfältige Kontakte. Als die ersten ukrainischen Flüchtlinge kamen, hatte ein Schulleiter zum Beispiel über vielfältige soziale Netzwerke innerhalb von wenigen Tagen Lehrkräfte aus der Ukraine an seiner Schule. Wenn es jedoch bei der Personalversorgung zu großen Unwuchten kommt und eine Schule größte Probleme hat, die Nachbarschule hingegen bestens versorgt ist, greift die Schulbehörde schon jetzt ein. Bei bestimmten Schulen sagen wir, dass die Nachbarschulen für einen befristeten Zeitraum Lehrer entsenden sollen. Das versuchen wir zunächst im Guten. Wenn das nicht geht, gibt es klare Anweisungen.

Im Zweifelsfall gibt es eine Zwangsanordnung?

Ja, aber nur, wenn man den Eindruck hat, dass sich alle Beteiligten nicht hinreichend Mühe gegeben haben und man wirklich eingreifen muss. Solche Fälle gab es schon.

In der Grundschule meiner Kinder können viele Kinder nicht ausreichend Deutsch, müssen es erst mal dort lernen. Entsprechend ist normaler Unterricht erst mal nur schwer möglich. Bräuchten wir nicht eine Kita-Pflicht ab drei oder vier Jahren, um die Integrationsprobleme einzudämmen und sicherzustellen, dass alle Kinder ausreichend Deutsch können, wenn sie in die Grundschule kommen?

Wir müssen tatsächlich früher anfangen, um Bildungsbenachteiligung von Kindern zu überwinden. Die Vorschule und der Kita-Bereich arbeiten daran, Bildung gezielt zu verbessern. Eine Kita-Pflicht führt dagegen zu sehr schwierigen Diskussionen. Wirkungsvoller wäre, wenn die Kitas die Bildung in der Kita energisch weiter verbessern. Ich sehe in dem Ausbau der Förderungsqualität viel mehr Erfolgschancen als in einer Art Kita-Pflicht.

War es früher einfacher, Lehrer oder Lehrerin zu sein?

Ach, ich glaube, die These, dass früher alles einfacher war, wird in allen Berufen erzählt. Ich glaube, das hat auch mit Erinnerungslücken zu tun. In meiner Schulklasse waren 37 Kinder, heute haben wir durchschnittlich 22 Kinder in den Hamburger Grundschulen. Es war vermutlich auch früher nicht einfach.

Wir hatten gerade den Bildungsmonitor: Hamburg liegt wieder auf einem für den Stadtstaat sehr guten Platz. Schaffen wir es noch an die Spitze?

Das ist eine schwierige Frage. In der Vergangenheit waren die drei Stadtstaaten immer das Schlusslicht, was mit der sozialen Zusammensetzung zu tun hat. Mein erstes Ziel war: Da will ich weg, Hamburg muss noch oben, wenigstens ins Mittelfeld. Wir schneiden seit einiger Zeit für unsere Verhältnisse sensationell gut ab, sind bereits im oberen Mittelfeld angekommen. Aber die Dauergewinner Bayern und Sachsen haben verglichen mit den Großstädten viel weniger Kinder aus bildungsfernen Familien, sodass man sagen muss: Die einzuholen ist bestimmt nicht leicht. Aber ich will ganz nach vorne, Kinder sind unsere Zukunft und ich wünsche mir eine sehr gute Zukunft. Unter den 16 Bundesländern sind wir nicht mehr auf Platz 14, sondern zwischen Platz 6 und Platz 4. Da geht noch was. Es ist vieles möglich. Man muss es nur richtig machen.