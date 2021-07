Hamburgs grüne Lunge wächst!: Unsere Stadt bekommt ein neues Naturschutzgebiet

Sie sind schön anzuschauen, vor allem aber wichtig fürs Klima. Insgesamt 35 Naturschutzgebiete gibt es in unserer Stadt – jetzt kommt ein weiteres hinzu. Der Senat hat am Dienstag beschlossen, das Feuchtgrünland nahe Duvenstedt unter Schutz zu stellen.

Hamburgs grüne Lunge wächst! Insgesamt 31 Hektar umfasst das neue Naturschutzgebiet (NSG) „Diekbek“ im Nordosten des Stadtteils Duvenstedt. Am dortigen Oberlauf der Alster gibt es nicht nur viel Vegetation, das Gebiet ist auch Heimat verschiedener Fledermausarten sowie von Fischottern und Eisvögeln.

Hamburg: Fast zehn Prozent der Fläche unter Naturschutz

„Hamburg ist eine besonders grüne Stadt am Wasser und das macht sie so lebenswert“, so Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Mit der neuen Ausweisung seien in Hamburg 9,71 Prozent der Landesfläche unter Naturschutz gestellt.

Das Feuchtgrünland an der Diekbek wurde unter Naturschutz gestellt. Florian Besser/BUE Foto:

„Hamburg ist damit das Bundesland mit dem höchsten Flächenanteil geschützter Natur und baut diese Spitzenposition weiter aus“, so Kerstan. Die angepeilten zehn Prozent sind bereits in Sichtweite – auch weil andere, bestehende Naturschutzgebiete jetzt noch erweitert werden.

Das könnte Sie auch interessieren:Hamburg bekommt neues Naturschutzgebiet Moorgürtel

Das Areal am Höltigbaum wächst um 8,4 Hektar, das Gebiet am Stapelfelder Moor sogar um 17 Hektar. Insgesamt haben die 36 Naturschutzgebiete in Hamburg eine Fläche von 7333 Hektar. Zum Vergleich: Die Größe ist 18 Mal so groß wie der Friedhof Ohlsdorf – und sogar 45 Mal so groß wie die Außenalster.