Hamburgs Grüne: „Habeck ist der richtige Bundeskanzler in diesen Zeiten“

Robert Habeck hat seine Pläne für eine Kanzlerkandidatur für die Grünen offiziell gemacht – aus Sicht der beiden Hamburger Grünen die richtige Entscheidung für die Partei.

Hamburgs Grüne unterstützen die geplante Kanzlerkandidatur von Bundeswirtschaftsminister und Vize-Kanzler Robert Habeck. „Wir sind davon überzeugt: Robert Habeck ist der richtige Bundeskanzler in diesen herausfordernden Zeiten“, erklärten Hamburgs Grünen-Chefs Maryam Blumenthal und Leon Alam. Er habe die Führungsstärke, Ernsthaftigkeit und Erfahrung, die das Land jetzt brauche.

„Es geht um viel: um Frieden, Freiheit, Klimaschutz, Gerechtigkeit und Wohlstand, um ein starkes und souveränes Europa,“ betonten Blumenthal und Alam. In den vergangenen drei Jahren habe Habeck gezeigt, dass er die Dinge anpacke und für die Menschen in diesem Land verbessere: zum Beispiel mit der Bewältigung der Energiekrise, einem neuen Energiewende-Turbo sowie dem erfolgreichen Abbau von Bürokratie.

Offenes Geheimnis wird offiziell

Dabei sei Habeck jemand, der politische Entscheidungen und Prozesse verständlich erklären könne, auf Augenhöhe mit den Menschen ins Gespräch gehe, auch mit der Fähigkeit, aus eigenen Fehlern zu lernen. „Wir sind froh, dass Robert sich weiterhin in den Dienst unseres Landes stellen will und sind bereit, mit ihm gemeinsam in den Wettbewerb um die besten Ideen für die Menschen in diesem Land einzutreten.“

Habeck hatte zuvor seine Kanzlerkandidatur für die Grünen offiziell gemacht. In der kommenden Woche möchte der Ex-Parteichef der Grünen beim Parteitag in Wiesbaden nominiert werden. Aussichtsreiche Gegenkandidaten gibt es nicht. Die Kandidatur war seit Monaten ein offenes Geheimnis. (dpa/mp)