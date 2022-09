Die Energiepreise kennen derzeit nur einen Weg: den nach oben. MOPO-Kolumnist Marco Carini über die Panik, die Hamburgs Wirtschaft befällt.



Die Boten der Krise sind überall zu sehen. An den Hamburger Tankstellen sind die Spritpreise – wie überall – auf mehr als zwei Euro pro Liter geklettert. Der Gaspreis hat sich für die Hamburger Haushalte in den vergangenen drei Monaten verdoppelt und die Hamburger Filiale des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall bot Ende Februar den Ausstieg aus dem Kohleausstieg an. Der Stromriese stoppte mal eben den Rückbau des im vergangenen Juli stillgelegten Kohlekraftwerks Moorburg, um im Notfall Energieeinbrüche durch ausbleibende Gaslieferungen durch Kohleverstromung auszugleichen.

Schon seit Monaten fährt Russland, Europas wichtigster Gaslieferant, seine Lieferungen an die EU zurück – nun kommt die Sorge der Privatkund:innen und der Unternehmen dazu, der Russland-Boykott werde die russische Gasquelle zeitweilig ganz zum Versiegen bringen.

Ukraine-Krieg: Hamburger Wirtschaft fürchtet steigende Energiepreise

Vor allem die Wirtschaft, deren Corona-geschädigter Motor gerade wieder anzuspringen begann, schiebt da Panik. In einer Umfrage der Hamburger Handelskammer bei 216 Mitgliedsunternehmen vor wenigen Tagen kam heraus, dass Hamburgs Wirtschaft derzeit nichts mehr fürchtet als steigende Energiepreise und Energieknappheit. 70 Prozent der befragten Unternehmen bewerteten steigende Energie- und Rohstoffpreise als das größte Risiko für den eigenen Betrieb, 44 Prozent der Firmen befürchten Engpässe in ihrer Energieversorgung.

Die Panik ist nicht ganz unberechtigt: Gas ist Hamburgs Energiequelle Nummer eins. Laut dem städtischen Gasversorger Gasnetz Hamburg verbrauchen in der Hansestadt Haushalte und Wirtschaft mehr Energie aus der Verbrennung von Erdgas als Strom und Fernwärme zusammen. Wie hoch in der Hansestadt der Anteil an russischem Gas ist, ist nicht bekannt – bundesweit aber liegt er bei mehr als 50 Prozent.

Bei Energieengpass in Hamburg: Industrie drosselt zuerst

Und tatsächlich würden die Unternehmen noch vor den privaten Haushalten in die leere Gasröhre gucken. Laut Gasnetz Hamburg wird bei Gasknappheit erst der Industrie der Gashahn zugedreht, bevor das Gas für kleine Haushalte rationiert würde. Gas-Großverbraucher wie das Stahlwerk Arcelor Mittal und die Kupferhütte Aurubis müssten dann zuerst ihre Produktion drosseln. Zudem sind die Gasspeicher noch immer gut gefüllt. Zwar könnte der Gaspreis weiter steigen, mit einer wirklichen Knappheit rechnen fast alle Expert:innen aber frühestens in der nächsten winterlichen Heizperiode.

Um die Abhängigkeit vom Erdgas zu minimieren, dessen Verbrennung zudem recht klimaschädlich ist, mischt Gasnetz Hamburg dem Erdgas bereits ein wenig Bio-Methan bei und will das Gas zukünftig immer mehr durch grünen Wasserstoff ersetzen – doch das ist trotz aller vollmundigen Ankündigungen der Wirtschaftsbehörde, Hamburg zum Wasserstoff-Hotspot auszubauen, Zukunftsmusik. Wasserstoff wird in den nächsten Jahren als Energieträger noch keine messbare Alternative zu Erdgas sein.

Erneuerbare Energien: Ausbau zu langsam

Im Ukraine-Krieg rächen sich damit nun die Versäumnisse der vergangenen Jahre, der halbherzige Ausbau von regenerativen und heimischen Energiequellen wie Wind, Wasser und Sonne und einer grünen Wasserstoffwirtschaft. Und es gehört zu den Absurditäten dieses Frühjahrs, dass nun genau die Energieträger ein Comeback feiern, die eine wirkliche Energiewende behindern: Gas, Öl, Kohle und Atom. In Schleswig-Holstein und Niedersachsen tobt gerade eine aufgeregte Wahlkampf-Debatte darüber, ob als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg die Öl- und Gasförderung im Wattenmeer in ein paar Jahren ausgeweitet werden soll, obwohl große Teile des Wattenmeers unter Naturschutz stehen und beide Energiequellen den Klimawandel weiter forcieren.

Die EU verpasste der Nutzung der Kernkraft erst vor wenigen Wochen ein grünes Label, indem sie sie als „nachhaltig“ einstufte. Eine Klassifizierung, die nicht erst korrigiert werden muss, seit der russische Beschuss des Atomkraftwerks Saporischschja – in dessen Folge der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj vor einer nuklearen Katastrophe warnte – zeigt, wie riskant auch unter dem Vorzeichen internationaler Konflikte die Nutzung der Kernkraft ist.

Kohlekraftwerk Moorburg als Reserve? Vattenfall gesprächsbereit

Dazu passt dann eben auch Vattenfalls großzügiges Angebot, das Kohlekraftwerk Moorburg in Reserve zu halten, statt es abzubauen. Hamburgs Umweltbehörde hat diesen Vorstoß bereits als „nicht unbedingt zielführend“ eingestuft. Und auch die Bundesnetzagentur, die die Wiederinbetriebnahme Moorburgs verfügen müsste, hat die Vattenfall-Offensive bislang nur mit konsequenter Nichtbeachtung gestraft und ins Leere laufen lassen.

Der Energiekonzern teilte der MOPO Ende dieser Woche mit: „Wir haben keinerlei Anfragen der Bundesregierung oder der Bundesnetzagentur erhalten. Vattenfall steht fest zum Kohleausstieg und hat keinerlei Pläne, Moorburg wieder in Betrieb zu nehmen.“

So steht dann doch noch eine gute Nachricht am Schluss.