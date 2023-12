Miriam Putz war seit 2020 Mitglied der Bürgerschaft und Sprecherin für Wirtschaft, Tourismus, Flughafen und Hafen in der Grünen-Fraktion. Ihr Wahlkreis ist Stellingen-Eimsbüttel-West. „Ihr Abschied aus der Bürgerschaft erfolgt aus persönlichen Gründen“, heißt es in einer Mitteilung der Grünen-Fraktion.

Die Hamburger Grünen-Abgeordnete Miriam Putz hat ihr Mandat in der Bürgerschaftsfraktion niedergelegt. Das teilte die Grünen-Fraktion am Montag mit. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest. Der MOPO verriet Putz jetzt, was sie zu dem Schritt bewogen hat.

Die Hamburger Grünen-Abgeordnete Miriam Putz hat ihr Mandat in der Bürgerschaftsfraktion niedergelegt. Das teilte die Grünen-Fraktion am Montag mit. Ihre Nachfolgerin steht bereits fest. Der MOPO verriet Putz jetzt, was sie zu dem Schritt bewogen hat.

Miriam Putz war seit 2020 Mitglied der Bürgerschaft und Sprecherin für Wirtschaft, Tourismus, Flughafen und Hafen in der Grünen-Fraktion. Ihr Wahlkreis ist Stellingen-Eimsbüttel-West. „Ihr Abschied aus der Bürgerschaft erfolgt aus persönlichen Gründen“, heißt es in einer Mitteilung der Grünen-Fraktion.

Grünen-Fraktion: Miriam Putz verlässt die Bürgerschaft

„Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, denn ich habe meine Aufgaben in der Grünen-Fraktion gern wahrgenommen“, sagt Putz im Gespräch mit der MOPO. „Mein neuer Job wird allerdings eine Vollzeitstelle sein, die nicht mit meiner Arbeit als Teilzeitparlamentarierin zu vereinen ist.“

Aktuell ist Putz Projektleiterin in einer Hamburger Stiftung für Wirtschaftsethik. Zum Beginn des nächsten Jahres übernimmt sie die Leitung der Abteilung für Technologie, Wissen und IT in der Handelskammer Hamburg. Außerdem wird dort stellvertretende Betriebsleitung für Innovation und neue Märkte werden.

„Mit Miriam Putz verlässt unsere Fraktion eine echte Expertin auf ihrem Gebiet“, sagt Grünen-Fraktionschefin Jennifer Jasberg. Putz habe in den letzten drei Jahren großen Anteil daran gehabt, dass sich das 33-köpfige Team an Abgeordneten immer stärker mit Unternehmen und der Industrie vernetzt habe. „Besonders ihren Einsatz für eine klimaneutrale Transformation des Hafens, des wirtschaftlichen Mittelpunkts unserer Hansestadt, werden wir als Grüne schmerzlich vermissen“, so Jasberg.

Das könnte Sie auch interessieren: Große Sorgen: Das wünscht sich der Hamburger Hafen für die Zukunft

Im Namen der gesamten Fraktion bedankte sie sich herzlich bei Putz, wünschte ihr viel Erfolg für ihren weiteren Lebensweg. Das Mandat von Putz wird nun Charlotte Stoffel aus Altona übernehmen. Der Wechsel soll zur Bürgerschaftssitzung am 17. Januar erfolgen. (mp)