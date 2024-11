Beide wollen nach Berlin, doch es gibt nur einen Spitzenplatz: Zwei Bewerber gehen in Hamburg für den ersten Platz der FDP-Liste für die Bundestagswahl ins Rennen. Der Bürgerschaftsabgeordnete Sami Musa (38) tritt gegen Ria Schröder (32) an, die sich bereits als Bildungsexpertin der Bundestagsfraktion einen Namen in Berlin gemacht hat. Während Musa sich parallel um ein weiteres politisches Amt bewirbt, setzt Schröder auf ihr Renommee.