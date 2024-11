Hamburg-Nord: Neue Bezirksamtsleiterin steht fest

SPD, CDU, FDP und Volt haben sich in Hamburg-Nord auf eine neue Bezirksamtsleiterin geeinigt. Nach einem Bericht des „Abendblatts“ soll die Sozialdemokratin und Juristin Bettina Schomburg (51) am 12. Dezember gewählt werden.

Nach den Wahlen am 9. Juni hatten sich die vier Parteien auf eine Koalition in ihrem Bezirk geeinigt. Zuvor hatten SPD und Grüne zehn Jahre lang mit Michael Werner-Boelz (Grüne) an ihrer Spitze regiert.

Die designierte Leiterin Bettina Schomburg war zuvor beim LIG Referatsleiterin in der Finanzbehörde im Bereich Vermögensmanagement. Zudem ist sie Mitglied des Stiftungsrats bei der Stiftung Historische Museen Hamburg.

Michael Werner-Boelz (Grüne): Für ihn sind die Tage als Bezirkschef gezählt (Archivbild). Florian Quandt Michael Werner-Boelz (Grüne): Für ihn sind die Tage als Bezirkschef gezählt (Archivbild).

„Verwaltungsmanagement mitbringen und nachweislich über Kompetenzen in der Personalführung verfügen. Bettina Schomburg erfüllt diese beiden entscheidenden Anforderungen voll und ganz. Die Menschen in unserem Bezirk sowie die Mitarbeitenden der Bezirksverwaltung werden von ihrer breiten Expertise profitieren“, sagte die SPD-Kreisvorsitzende Lena Otto dem „Abendblatt“. (prei)