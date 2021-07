Hamburg geht ein Licht auf: Mit WLAN! Stadtteile sollen intelligente Laternen bekommen

Hamburg wird immer smarter. Längst werden in unserer Stadt selbstfahrende Autos erprobt, dazu ist der Hafen Testfeld für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Jetzt sollen auch die Laternen intelligent werden!

Den Plan hat die Koalition in Hamburg-Mitte ausgeheckt. Mit ihrer Mehrheit haben die Bezirksfraktionen von SPD, CDU und FDP einen Prüfantrag beschlossen, um künftig selbstdenkende Straßenbeleuchtungen in Wilhelmsburg und Horn aufzustellen.

Hamburg: Intelligente Laternen sollen WLAN bekommen

In beiden Stadtteilen entstehen in den kommenden Jahren mehrere neue Wohngebiete, dann sollen die smarten Laternen gleich mitgeplant werden. „Ohne größeren Aufwand, wie den unnötigen Abriss alter Straßenlaternen, könnten hier Modellgebiete zur Nutzung intelligenter Straßenbeleuchtung entstehen“, heißt es in dem Antrag.

Die intelligente Straßenbeleuchtung soll mit WLAN-Modulen, intelligenten Dimm-Funktionen, energieeffizienten Leuchtmitteln sowie Ladestationen für E-Fahrzeuge ausgestattet werden.

Hamburg: Intelligente Laternen für mehr Sicherheit

„Smarte Lösungen können für den Umwelt- und Klimaschutz entscheidend sein und auch eine wirtschaftlich verträgliche Lösung darstellen“, sagt Stefanie Blaschka (CDU). Laut Dian Diaman (FDP) hätte so ein Vorhaben eine „Signalwirkung für den ganzen Rest der Stadt Hamburg und darüber hinaus.“

Und David Dworzynski (SPD) geht davon aus, dass intelligente Leuchten auch das Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum verbessern könnten, „in dem die Umgebung erhellt wird, sobald sich jemand der Straßenlaterne nähert“. Das Bezirksamt Hamburg-Mitte soll jetzt ein Konzept für die Umsetzung der Laternen entwickeln. Dabei lohnt sich ein Blick nach Rheinland-Pfalz: In Ludwigsburg sind intelligente Straßenbeleuchtungen bereits installiert worden.