„Nummer sicher“: In Hamburgs Schulen wird es ab Montag vorsichtige Lockerungen geben, das hat Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag angekündigt. Unter anderem dürfen die Schüler:innen dann wieder ohne Masken am Sportunterricht teilnehmen.

Neben dem Wegfall der Maskenpflicht im Sportunterricht werden jahrgangsübergreifende Kurse und Begegnungen zwischen Schüler:innen in der Schule wieder zulässig sein. „Die Infektionslage bessert sich, deshalb können wir ab Montag einzelne Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen behutsam lockern“, sagte Rabe.

Hamburgs Schulen lockern vorsichtig

Der Schulsenator reagiert mit seiner Ankündigung auch auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz, bis zum 20. März fast alle Einschränkungen und Sicherheitsmaßnahmen zu beenden. Bis zu den Ferien am 5. März gehe die Schulbehörde aber auf „Nummer sicher“ und werde die grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen beibehalten.

Das könnte Sie auch interessieren: Schul-Offensive im Hamburger Osten: Neue Gebäude kosten fast so viel wie die „Elphi“

Dazu gehören die Maskenpflicht in der Schule, drei Tests für alle Schulbeteiligten pro Woche, regelmäßiges Lüften und der Betrieb der Lüftungsgeräte. „Diese Sicherheitsmaßnahmen haben sich bewährt. Wie es nach den Märzferien weitergeht, werden wir in den nächsten Wochen im Licht der Entscheidungen der Bundesregierung entscheiden“, so Rabe weiter.

Hamburgs Schulsenator: „Wir bleiben bei unserem Kurs“

Die Schulbehörde werde jetzt nicht in „in Hektik verfallen“. Die Corona-Lage bessere sich zwar deutlich, aber Corona sei noch nicht vorbei. „Vor wenigen Wochen behaupteten viele, Schulbesuch und Präsenzunterricht seien zu gefährlich, jetzt wird plötzlich das Ende von Masken- und Testpflicht und aller Sicherheitsmaßnahmen an den Schulen gefordert. Ein solches Hin und Her ist rational schwer zu erklären“, sagte Rabe. „Wir bleiben bei unserem Kurs: Wir setzen weiterhin konsequent auf offene Schulen und zugleich auf eine Schulpolitik mit Augenmaß und Vorsicht.“ (abu)