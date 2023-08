Das musste er mal loswerden. Kaum hatte die „Zeit“ ein angestaubtes Gutachten zur Köhlbrandquerung veröffentlicht, da meldete sich Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) aus seinem Urlaub mit seiner „Privatmeinung“ zu Wort. Über mehrere Medien forderte er Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) auf zu „prüfen, ob ein Erhalt der Brücke nicht doch möglich ist“. Sanierung statt Abriss. Mit seinem Alleingang fing sich Kerstan nicht nur Kritik vom Koalitionspartner ein, er geriet auch in den eigenen, grünen Reihen unter Beschuss, wurde von Vizebürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) massiv abgewatscht.

Gegenwind von der SPD hatte Kerstan eingeplant – er liebt zuweilen diese steife Brise von vorn, wenn er den Koalitionspartner und Wahlkonkurrenten mal wieder gepiesackt hat. Und die SPD reagierte erwartungsgemäß genervt. Kaum war Kerstans Privatmeinung in der Welt, drosch SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf genussvoll auf den Umweltsenator ein, warf ihm vor, sich „mit irgendwelchen abstrusen Ideen wieder mal in den Vordergrund zu spielen“. So weit alles wie üblich.

Köhlbrand-Querung sorgt für Uneinigkeit innerhalb der Koalition

Doch diesmal – und damit hatte Kerstan nicht gerechnet – setzte es auch „friendly fire“ aus dem grünen Lager, und das von oberster Stelle. Fegebank nahm sich ihren grünen Senatskollegen gehörig zur Brust. „Ich habe da wirklich volles Vertrauen in die Wirtschaftsbehörde“, kanzelte die Wissenschaftssenatorin Kerstan ab und stellte sich demonstrativ vor ihre SPD-Kollegin aus dem Wirtschaftsressort: „Wenn jemand weiß, wie man da sorgfältig arbeitet und alle möglichen Varianten noch einmal nebeneinander legt, um die beste Lösung zu finden, dann ist das sicherlich die Kollegin Melanie Leonhard.“

Auch sie habe zu „vielen Dingen eine sehr persönliche Meinung, die behalte ich dann aber in der Regel auch für mich“, ging Fegebank Kerstan frontal an und betonte, ihr sei es lieber „wenn wir als Senat geschlossen nach außen auftreten und auch bei schwierigen inhaltlichen Fragen mögliche Differenzen erst einmal intern klären“.

Fegebank (Grüne) stellt sich gegen eigenen Senatskollegen

Dass sie selbst mit ihrem Statement dafür sorgte, dass die Grünen nun nach außen alles andere als geschlossen auftreten und Differenzen erst einmal intern klären, nahm Fegebank billigend in Kauf. Damit bricht – erstmals öffentlich – ein Streit aus zwischen den beiden dienstältesten grünen Senatsmitgliedern – beide seit 2015 dabei –, die sich zwar nie heiß und innig liebten, aber bislang gut zusammenarbeiteten. Zwei Grüne, die ganz unterschiedliche Politikstile pflegen und verschiedene Wähler:innengruppen ansprechen.

Die Spröde und das Biest. Kerstan gilt als Poltergeist und Raufbold der rot-grünen Koalition, der auch mal spontan, meist durchaus mit Kalkül, einen raushaut, gerne mal dem Koalitionspartner auf die Füße tritt und so das grüne Profil schärft. Ein Überzeugungstäter, der die ihm wichtigen Anliegen unbedingt durchsetzen will und sich dabei aller Tricks und Schliche bedient, die das politische Ränkespiel so zu bieten hat.

Fegebank hingegen denkt eher in Kategorien wie „Regierungsverantwortung“, Herzblutthemen sind bei ihr schwerer auszumachen und sie mag es, wenn Konflikte geräuschlos ausgetragen werden. Zuletzt, so berichtet ihr Umfeld, ärgerte die Senatorin sich oft über Querschüsse aus der Gruppe der „Jungen Wilden“ in der Grünen-Fraktion, die gerne mal die rot-grüne Senatsarbeit von links kritisierten. Auch diesen Frust bekam Kerstan nun ab.

Bürgerschaftswahl 2025: Bleibt Fegebank die grüne Spitzenkandidatin?

Bei der Bürgerschaftswahl 2015 trat Fegebank noch mit Kerstan als Spitzen-Duo an, während sie 2020 als alleinige Spitzenkandidatin in den Wahlkampf zog. Das wird sie aller Voraussicht auch 2025 wieder tun, und es gibt in der Partei ein leichtes Murren darüber. Zum einen, weil die Grünen 2020 mit der Spitzenkandidatin Fegebank auf der Wahlkampf-Zielgeraden gewaltig abkippten und ihr Ziel, die SPD abzufangen, krachend verfehlten.

Zum anderen, weil Fegebank ihren Job als Wissenschaftssenatorin zwar kompetent, aber eben auch recht unauffällig erledigt, nach außen über zu wenig Strahlkraft verfügt. Ist Kerstan den einen oft zu raubeinig, ist Fegebank den anderen zu brav, zu bieder, zu konfliktscheu, zu angepasst.

„Wir haben zu Katharina keine wirkliche Alternative“, sagt ein grüner Bürgerschaftsabgeordneter in Hinblick auf die kommende Bürgerschaftswahl. Also wird Fegebank es wohl noch einmal machen – beweist mit ihrem Frontalangriff auf den Umweltsenator nun schon einmal Führungsstärke. Dabei nimmt sie mit ihrer harschen Kritik – über die auch viele Grüne verwundert waren – in Kauf, den in der Partei einflussreichen Kerstan zu düpieren. Ob der ihr das wohl so schnell verzeihen wird?