Grüne waren zunächst dagegen: HVV: Schüler dürfen künftig kostenlos fahren

Der Bürgermeister hält Wort. Im Wahlkampf hatte Peter Tschentscher (SPD) angekündigt, dass sämtliche Schüler in Hamburg schon bald umsonst mit dem HVV fahren können – jetzt haben sich SPD und Grüne in den Koalitionsverhandlungen darauf geeinigt.

Dabei hatten die Grünen zunächst verhalten auf den Plan reagiert, Fraktionschef Anjes Tjarks hatte das Vorhaben gar als „wenig zielführend“ abgetan.

Das könnte Sie auch interessieren:Corona in Hamburg! Alle wichtigen News im Liveticker

Tarifüberlegungen müssten „berücksichtigen, dass Menschen mit mittlerem bis geringem Einkommen viel stärker auf Busse und Bahnen angewiesen sind und sie auch tatsächlich häufiger nutzen“, sagte er im vergangenen Jahr.

HVV: Grüne waren gegen kostenlose Schülertickets

Außerdem seien Schüler am häufigsten unter allen Personengruppen mit dem Rad unterwegs – die Gefahr sei daher groß, dass Schüler nicht vom Auto in den Bus sondern vom Rad in den Bus umsteigen.

Video: Wahlkampf! Grüne stellten eigene HVV-Pläne vor

Diese Bedenken sind jetzt offensichtlich ausgeräumt worden. Nach den Koalitionsverhandlungen am Sonntag sagte Tjarks, dass der Bereich Verkehr auch als „soziale Frage“ betrachtet werden muss.

HVV: Azubitickets sollen bis Jahresende kommen

„Wir wollen fortsetzen, was der Bürgermeister schon im Wahlkampf angesprochen hatte: den Einstieg ins kostenlose Schülerticket“, führt SPD-Fraktionschef Dirk Kienscherf aus. Das soll schrittweise in dieser Legislatur erfolgen, hatte Tschentscher angekündigt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 50 Millionen Euro zusätzlich pro Jahr.

Übrigens: Das von der SPD angestrebte vergünstigte Jahresticket für Auszubildende soll schon bis Ende des Jahres kommen.