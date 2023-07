Hamburgs CDU macht sich bereit für den Wahlkampf: Anfang der Woche hat die Partei ihren eigenen 11-Punkte-Plan für die Zukunft der Hamburger Wirtschaft aufgestellt. Doch auch bei anderen Themen sieht Landes- und Fraktionschef Dennis Thering die CDU im Aufwind. Für die Bürgerschaftswahl 2025 nennt er im MOPO-Interview ehrgeizige Ziele und attackiert Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD).

Glauben Sie wirklich, Sie haben eine Chance gegen Peter Tschentscher?

„Wir sehen, dass der Senat entscheidungsschwach und zerstritten ist und kaum noch Impulse für die Zukunft Hamburgs kommen. Peter Tschentscher verwaltet die Stadt, aber gestaltet sie nicht. Wir als CDU sind entschlossen und haben die letzten drei Jahre genutzt, um uns inhaltlich neu auszurichten. Ich bin fest davon überzeugt, dass die CDU Hamburg bei der Bürgerschaftswahl 2025 ein besseres Ergebnis einfahren wird. Ich habe das Ziel, die Wahl zu gewinnen und glaube das wird uns auch gelingen.“

Wieso sollte man denn in Hamburg CDU wählen – außer man ist Hardcore-Autofahrer?

„Die CDU Hamburg steht für viele Themen, so zum Beispiel für einen klaren Kurs in der inneren Sicherheit. Die Kriminalitätszahlen in Hamburg steigen wieder deutlich an. Die Situation beispielsweise um den Hauptbahnhof, am Jungfernstieg und im Phoenix-Viertel in Harburg spitzt sich zu. SPD und Grüne haben keine Ideen, wie sie die ausufernde Kriminalität in Hamburg in den Griff bekommen. Da sind wir als CDU klar aufgestellt: Mehr Polizeipräsenz, mehr Videoüberwachung und Waffenverbotszonen. Aber auch in der Wirtschaftspolitik sind wir mit unserem 11-Punkte-Plan für eine starke Wirtschaft eine gute Alternative zur Politik von Peter Tschentscher und den Grünen.“

„Die CDU will den Wohlstand von morgen sichern“, heißt es in ihrem Leitantrag zur Zukunft der Wirtschaft. Wie wollen sie das einhalten?

„Wir wollen den Hafen auch in Zukunft als wichtigen Player in der Stadt voranbringen, damit genug Steuereinnahmen reinkommen. Und wir müssen den Wirtschaftsstandort Hamburg auch im Bereich der Digitalisierung fit machen und wollen junge Start-Up-Unternehmen mit einem milliardenschweren Zukunftsfonds fördern.“

Welche großen Themen wollen Sie als CDU noch anpacken?

„Unsere Konzepte für eine bessere medizinische Versorgung, eine gute Mobilität für alle Verkehrsteilnehmer und eine attraktive Innenstadt haben wir bereits vorgestellt sowie gestern das Konzept für Wirtschaft. Als Nächstes geht es um die Themen Innere Sicherheit, Wissenschaft und Forschung und um das wichtige Thema Wohnungsbau. Wir kritisieren den Senat nicht nur, sondern zeigen auch auf, was und wie wir es besser machen möchten.“

Realistisch wäre ja eh nur die Position als Junior-Partner: Würden sie lieber unter der SPD oder unter den Grünen regieren?

„Am Ende entscheiden die Hamburgerinnen und Hamburger, wer die stärkste Kraft ist. Dann schauen wir, in welcher Koalition wir Hamburg am besten voranbringen können. Wir kämpfen für CDU-pur.“