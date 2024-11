Volt ist der Shootingstar an Hamburgs politischem Himmel: In allen Bezirken, in denen sie angetreten ist, kam die junge Partei auf Anhieb über fünf Prozent, sitzt nun in den Bezirksversammlungen von Eimsbüttel, Nord, Altona, Harburg und Mitte. Das Programm: Grüner als grün (City-Maut für Autos, mehr Tempo 30, weniger Parkplätze) – trotzdem verhandelt die kleine Partei ausgerechnet im Bezirk Nord mit der dort besonders konservativen CDU über eine Koalition. Die MOPO sprach mit Jacob Schoo (29), Co-Vorsitzender des Volt-Landesverbandes und Co-Vorsitzender der Volt-Fraktion in Hamburg-Mitte.