In Altona konnte man seit Monaten kaum noch einen Schritt tun, ohne dass Sören Plattens Konterfei ins Blickfeld rückte. Kein Kandidat hat den Bezirk Altona so zugepflastert wie der SPD-Mann, an jedem Baum, an jedem Straßenschild sah man in die Augen des Altonaer SPD-Chefs, am Ende leuchtete sein Gesicht sogar von Ströer-Werbesäulen. Gewonnen hat trotz der Plakateflut den Bezirk aber eine Grüne. Aber Platten hat noch einen Plan B.