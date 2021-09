Gallinas Nachfolgerin: Sie ist neue Parteichefin der Hamburger Grünen

Bis zur letzten Sekunde schien in dieser Wahl alles offen, jetzt ist klar: Die stellvertretende Landesvorsitzende Maryam Blumenthal (36) ist mit mehr als der Hälfte der Stimmen zur neuen Landeschefin der Grünen gewählt worden. Sie setzte sich gegen Mitbewerberin Sina Demirhan (26) durch. Blumenthal folgt auf Anna Gallina, die nach der letzten Bürgerschaftswahl als Justizsenatorin in den rot-grünen Senat gewechselt war.

Keine leichte Wahl, denn auf den ersten Blick zeigten sich zwischen den beiden Kandidatinnen kaum Unterschiede. Beide sind lange Jahre in der Partei aktiv, Lehrerinnen mit Migrationshintergrund, und auch inhaltlich ähnelten sich ihre Themen.

Blumenthal setzt sich gegen Demirhan durch

Am Ende setzte sich die erfahrene Fraktions-Vize Blumenthal mit ihrer direkten Art gegen die Bürgerschaftsabgeordnete Demirhan durch. „Es braucht jetzt eine starke grüne Bündnispartei“, sagte Blumenthal am Sonntag in ihrer Kandidatenreden beim digitalen Parteitag.

Dafür werde es aber ungemütlich, man müsse mutig sein, raus aus der Blase gehen und auch stärker die ältere Bevölkerung und die Wähler in den Randbezirken erreichen. Demirhan zeigte sich vorsichtiger und betonte, sie wolle alle Positionen zusammenbringen – ob „Radikalität oder Realität“.

Grüne Parteichefin: Das ist Maryam Blumenthal

Blumenthal ist Sprecherin für Sport und berufliche Bildung und war fast vier Jahre lang Parteichefin in Hamburgs größtem Bezirk Wandsbek. Ihre Eltern kamen aus dem Iran nach Deutschland, als sie drei Jahre alt war. Aufgewachsen ist sie in Steilshoop, heute lebt sie mit ihrem Mann und den drei Kindern in den Walddörfern.

Gallinas emotionaler Abschied

In einem bunten Konfettiregen gratulierte die ehemalige Parteichefin Gallina ihrer Nachfolgerin. Nach sechs Jahren Amtszeit hatte sich Gallina in einer emotionalen Abschiedsrede deutlich gerührt gezeigt.

Sie gab ihrer Nachfolgerin mit auf den Weg, „den Laden“ zusammenzuhalten. Gallina habe mit ihrer Arbeit einen großen Beitrag zum Erfolg der Grünen in den letzten Jahren geleistet, sagte Hamburgs Zweite Bürgermeistern Katharina Fegebank.

Vize-Chef kommt aus der Grünen Jugend

Auf den Posten des stellvertretenden Landesvorsitz wählten die Mitglieder den 24-jährigen Leon Alam aus Eimsbüttel. Er ist einer der Landessprecher der Grünen Jugend.

Leon Alam (24) ist jetzt stellvertretender Parteichef der Hamburger Grünen.

In der Wahl setzte er sich gegen den 35-jährigen Bürgerschaftsabgeordneten René Gögge durch. Alam und Blumenthal wurden schon vorher als Team gehandelt, weil sie inhaltlich viele Schnittmengen haben. Die Online-Wahl muss nun noch per Briefwahl bestätigt werden.

Grüne Landesliste für die Bundestagswahl steht

Einen Tag zuvor hatten die Hamburger Grünen auch ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September aufgestellt. Spitzenkandidatin wurde die Wirtschaftsexpertin Katharina Beck.

Auf dem umkämpften Listenplatz zwei konnte sich der frühere Justizsenator Till Steffen auf Anhieb gegen fünf Mitbewerber durchsetzen. Emilia «Milla» Fester von der Grünen Jugend und der Harburger Bundestagsabgeordnete Manuel Sarrazin wurden auf die aussichtsreichen Plätze drei und vier gewählt.