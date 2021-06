Ergebnisse der Hamburg-Wahl: So hat Ihr Stadtteil abgestimmt

Hamburg hat gewählt – und es richtig spannend gemacht. Und noch ist nicht ganz klar, ob das Ergebnis vom Sonntag auch so bleibt. In einem Wahllokal in Langenhorn soll es möglicherweise eine Verwechslung gegeben haben. Die Stimmen werden heute nochmal ausgezählt. Für die Liberalen könnte es nochmal richtig eng werden. Vorläufig liegen sie 121 Stimmen über der 5-Prozent-Hürde, in Langenhorn geht es um 423 Stimmen.

Am Sonntagabend wurde auch nur eine vereinfachte Auszählung der Stimmen vorgenommen. Heißt: Zunächst wurden nur die Direktstimmen für die Partei, nicht für die einzelnen Kandidaten, ausgewertet. Auch die Ergebnisse der Bezirkslisten sollen erst heute bekanntgegeben werden. Einen ersten Eindruck darüber, wie die einzelnen Stadtteile abgestimmt haben, gibt es aber natürlich dennoch.

SPD holt teilweise über 50 Prozent der Stimmen

63,3 Prozent der Wahlberechtigten haben abgestimmt. Ein erfreulicher Wert, denn vor fünf Jahren waren es nur 56,5 Prozent der Hamburger. Damals bedeutete dies den niedrigsten Wert seit 1949. Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD): „Die Trendumkehr ist gelungen.“

Die interaktive Karte macht deutlich: Hamburg hat sich – abgesehen vom Innenstadtbereich – sehr stark zur SPD bekannt. In vielen Stadtteilen holten die Sozialdemokraten weit über 40 Prozent, in Finkenwerder und Billstedt haben mehr als die Hälfte der Wähler ihr Kreuz bei Peter Tschentschers Partei gemacht.

Oberhalb der Elbe finden sich jedoch auch zahlreiche grüne Viertel. Zwischen Othmarschen, Eppendorf und Hammerbrook konnten sich Katharina Fegebank und ihre Parteikollegen durchsetzen, etwas südlicher konnten die Linken zwei Stadtteile für sich verbuchen. Die AfD wurde in Billbrook zweitstärkste Kraft. Bei der Europawahl 2019 lagen die Rechtspopulisten noch vorne.