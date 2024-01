Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (AKP) will offenbar seinen Einfluss in Deutschland vergrößern. Zur Europawahl im Juni soll die neue Partei „Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch“ (DAVA) in Deutschland antreten – ein Ableger der nationalistischen AKP. Unter den vier Spitzenkandidaten ist auch ein bekannter Hamburger, der bereits mit einem verbotenen „Hamas-Spendenverein“ für Schlagzeilen sorgte.

Mustafa Yoldas (53), ein Hausarzt mit Praxis in Altona-Altstadt, soll laut Angaben der „Bild am Sonntag” einer der Spitzenkandidaten der DAVA sein. Yoldas ist kein Unbekannter: Er leitete die „Internationale Humanitäre Hilfsorganisation“, bis sie 2010 von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) als „Hamas-Spendenverein” verboten wurde.

Hamburger Arzt bei neuer Erdogan-Partei

Zudem war Yoldas rund zwanzig Jahre lang Vorsitzender des Rats der Islamischen Gemeinschaften (Schura) in Hamburg, bis er 2018 mit einem Facebook-Posting für Ärger sorgte. Darin befürwortete er mit teils martialischen Worten eine türkische Militär-Offensive gegen kurdische Milizen im Nordwesten Syriens.

Der Arzt Mustafa Yoldas soll einer der Spitzenkandidaten von DAVA sein.

Die Schura distanzierte sich von seinen Aussagen. Yoldas ließ im Zusammenhang mit der Debatte seine Ämter ruhen und schied aus dem Vorstand aus. Ein Jahr später geriet er erneut in die Schlagzeile, weil es einen Anschlag mit Buttersäure auf seine Arztpraxis gab.

Einfach Parolen sollen die Wähler anlocken

Neben Yoldas soll auch der Arzt Ali Ihsan Ünlü aus Bad Eilsen (Niedersachsen) einer der vier Spitzenleute sein. Er ist Funktionär des türkisch-islamischen Moscheenverbands Ditib. Fatih Zingal (42) ist ein Anwalt aus Solingen, der früher in der SPD war und als AKP-nah gilt. Parteichef von DAVA ist der selbst ernannte Menschenrechtsaktivist Teyfik Özcan (42), früher ebenfalls in der SPD.

Die DAVA will Wähler nach Angaben der Zeitung mit einfachen Parolen ködern. Die Erdogan-Fans fordern laut Erklärung, dass „Menschen mit ausländischen Wurzeln ihre Rechte in vollem Umfang zugesprochen bekommen“. Diese Menschen erlebten oftmals „bei der Suche nach Wohnungen, bei Bewerbungen, aber auch in vielen alltäglichen Situationen wie bei Behördengängen, dass sie nicht als vollwertige Mitglieder von der europäischen Gesellschaft angenommen werden.“

Der Hamburger CDU-Innenexperte Christoph de Vries warnte die Bundesregierung, die Parteigründung „unter keinen Umständen” auf die leichte Schulter zu nehmen. Er halte es für geboten, die Aktivitäten der Partei und ihre Verbindungen zur türkischen Regierung genauestens zu beobachten. (mp)