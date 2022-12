Hamburger Frauen verdienen im Schnitt 21 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Der bundesweite Equal Pay Day (7. März)soll auf die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen aufmerksam machen. Ins Leben gerufen hat ihn der „Business and Professional Women Club“ (BPW). Die MOPO hat mit der Hamburger Vorsitzenden Stefanie Laskowski über die Ursachen der Lohnlücke und ihre Forderungen an den Senat gesprochen.

MOPO: Warum verdienen Frauen im Deutschland des 21. Jahrhunderts weiterhin weniger als Männer?

Stefanie Laskowski: Ein wesentlicher Grund ist, dass Frauen eher in sozialen Dienstleistungsberufen arbeiten, die wesentlich schlechter bezahlt werden. In den sogenannten „Frauenberufen“ fallen die Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten meist geringer aus. Männer arbeiten zudem mit weniger Karriereunterbrechungen, weil sich meist die Frauen um die Familie kümmern.

Klingt, als seien Frauen selbst schuld, weil sie sich die „falschen“ Berufe aussuchen?

Nein. Es muss sich etwas in der Gesellschaft und der Politik verändern. Zum einen müssen wir endlich die Rollenbilder von typischen Frauen- und Männerberufen aufbrechen. Zum anderen braucht es eine Aufwertung sozialer Berufe. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie muss Aufgabe beider Partner sein. Die Corona-Zeit hat verdeutlicht, wer zu Hause geblieben ist und die Arbeit dort erledigt hat: das waren oft die Frauen.

Stefanie Laskowski ist Erste Vorsitzende des Hamburger "Business and Professional Women Club". hfr Stefanie Laskowski ist Erste Vorsitzende des Hamburger „Business and Professional Women Club“.

Der Equal Pay Day fand im vergangenen Jahr am 10. März statt und diesmal am 7. März. Was bedeutet diese Verschiebung?

Die Lohnlücke in Deutschland liegt jetzt bei 18 Prozent. Wenn man diesen Wert in Tagen umrechnet, dann haben Frauen vom 1. Januar bis zum 7. März umsonst gearbeitet – das sind immerhin 66 Kalendertage. Es sind drei Tage weniger als 2021, das ist nur ein kleiner Erfolg. Wir brauchen größere Schritte. Es gibt keinen Grund, warum eine Firma sagen sollte: Ich zahle dir weniger, weil du eine Frau bist. Das ist Diskriminierung. Tatsächlich klafft auch noch eine Lohnlücke von sechs Prozent, wenn man die Bezahlung von Frauen und Männern bei gleicher Tätigkeit vergleicht.

Der BPW Hamburg ist Teil des Aktionsbündnis Equal Pay Hamburg. Welche Forderungen haben Sie an den Senat, damit sich etwas ändert?

Wir möchten zunächst, dass schon die Lehrmaterialien in der Schule frei von Geschlechterklischees sind. Die Aufwertung von sozialen Berufen gehört auch dazu. Es kann nicht sein, dass Berufe, wo per se Frauen arbeiten, schlechter bezahlt werden.

Der Equal Pay Day soll auf die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen (Symbolbild). BPW Germany e.V. Der Equal Pay Day soll auf die Lohnlücke zwischen den Geschlechtern aufmerksam machen (Symbolbild).

Und Sie fordern Gesetzesänderungen?

Wir fordern unter anderem, das Hamburgische Gleichstellungsgesetz um verbindliche Quoten in höheren Besoldungsklassen zu ergänzen und Sanktionen bei Nichteinhaltung einzuführen. Wir fordern vom Hamburger Senat außerdem, dass er eine Bundesratsinitiative zur Durchsetzung des Entgeldtransparenzgesetzes einleitet. Das Gesetz soll verhindern, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wegen ihres Geschlechts ungleich bezahlt werden, indem Unternehmen die Gehälter transparent machen. Doch die Beweislast liegt bei den Betroffenen und es gibt keine Sanktionen. Andere Länder sind da schon weiter.

Warum hängt Deutschland hinterher?

In Deutschland wird viel auf Freiwilligkeit gesetzt. Wenn ich freiwillig etwas tun muss, aber nicht aufgefordert werde und keine Sanktionen drohen, dann kümmert sich niemand darum. Uns ist es wichtig, ein gesellschaftliches Bewusstsein für diese Lücke zu entwickeln: Es gibt keinen logischen Grund, warum Frauen weniger verdienen sollten als Männer.