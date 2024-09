Enger Scholz-Vertrauter: Hamburger SPD-Mann soll hohes UN-Amt übernehmen

Der SPD-Politiker Niels Annen soll nach dem Willen der Bundesregierung Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen werden. Das Bundeskabinett werde den 51-jährigen Außen- und Entwicklungsexperten in seiner Sitzung am Mittwoch für den UN-Spitzenposten nominieren, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Regierungskreisen.

Annen ist derzeit Parlamentarischer Staatssekretär im Entwicklungshilfeministerium. Zuvor war er Staatsminister im Auswärtigen Amt. Über die Personalie hatte zunächst das Portal „Table.Briefings“ berichtet.

Den Posten des Hohen Flüchtlingskommissars hat seit 2016 der Italiener Filippo Grandi inne. Ende kommenden Jahres solle er neu besetzt werden. Deutschland ist derzeit der zweitgrößte Beitragszahler des UNHCR.

Annen ist 2005 erstmals in den Bundestag eingezogen, er vertritt den Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel. Er gilt als enger Vertrauter von Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt und Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD). Kürzlich hatte er angekündigt, nicht wieder für den Bundestag kandidieren zu wollen. (afp)