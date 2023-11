Zoff in der Bezirkspolitik: In der vergangenen Woche hatte die Linksfraktion in Hamburg-Nord die Bezirksversammlung unter Protest verlassen, weil eine von ihnen erbetene Schweigeminute für die Gaza-Opfer abgelehnt worden war. Zur Begründung der Ablehnung hatte Timo Kranz, Grünen-Fraktionschef in Nord, in der MOPO gesagt es seien „antisemitische Narrative“ wiederholt worden. Jetzt verlangt die Linksfraktion in einem offenen Brief, dass Kranz seine Aussage zurücknehmen soll – sonst habe man „große Schwierigkeiten“.

Zoff in der Bezirkspolitik: In der vergangenen Woche hatte die Linksfraktion in Hamburg-Nord die Bezirksversammlung unter Protest verlassen, weil eine von ihnen erbetene Schweigeminute für die Gaza-Opfer abgelehnt worden war. Zur Begründung der Ablehnung hatte Timo Kranz, Grünen-Fraktionschef in Nord, in der MOPO gesagt, es seien „antisemitische Narrative“ wiederholt worden. Jetzt verlangt die Linksfraktion in einem offenen Brief, dass Kranz seine Aussage zurücknimmt – sonst habe man „große Schwierigkeiten“.

„Hallo Timo, ich muss gestehen, dass ich von Deinen Äußerungen in der MOPO entsetzt bin“, schreibt der Linkenabgeordnete Jonas Wagner gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen am Dienstag. „Wie kannst Du ernsthaft behaupten, unser dreizeiliger Antrag ohne jegliche Schuldzuweisungen würde ,antisemitische Narrative‘ bedienen?“ Der Brief ist an Kranz und zur Kenntnisnahme auch an die Mitglieder der anderen Fraktionen in der Bezirksversammlung gegangen.

So kam es zum Eklat in der Bezirksversammlung Hamburg-Nord

Zur Erinnerung: Die Linksfraktion hatte am vergangenen Donnerstag um eine Schweigeminute gebeten, „um der palästinensischen Kinder und aller Todesopfer im Nahost-Konflikt zu gedenken“. Die Fraktionsspitzen im Ältestenrat lehnten dies ab.

Daraufhin trat Linken-Fraktionschefin Angelika Traversin nach vorn und gab eine persönliche Erklärung ab, die ihr von der Vorsitzenden der Bezirksversammlung, Isabel Permien (Grüne), eigentlich nicht gestattet worden war. Zweimal wurde sie deshalb vom Präsidium abgemahnt, womöglich folgen nun Konsequenzen in Form eines Bußgeldes. Als Nächstes verließ die Linksfraktion geschlossen den Sitzungssaal des Bezirksamts in Eppendorf.

Zur Begründung sagte Grünen-Fraktionschef Kranz am vergangenen Freitag auf MOPO-Anfrage: „Wir haben über das Anliegen der Linksfraktion im Ältestenrat gesprochen und waren uns einig, dass der Antrag zu einseitig formuliert wurde und antisemitische Narrative wiederholt werden.“ Da die Linke nicht bereit gewesen sei, von ihrer Formulierung abzurücken, habe man mit einer Mehrheit aller anderen Fraktionen dagegen entschieden.

„Antisemitische Narrative“: Linke fordert Entschuldigung – so reagiert der Grünen-Fraktionschef

Das will die Linksfraktion so nicht stehen lassen. „Ich hoffe sehr, dass Deine Äußerungen aus der Emotion heraus entstanden sind und nicht Deine tatsächliche Meinung abbilden, da ich ansonsten große Schwierigkeiten hätte, auf bezirklicher Ebene weiterhin mit Dir zusammenzuarbeiten“, schreibt Wagner in dem offenen Brief. Die Linken fordern eine Rücknahme der Vorwürfe, inklusive einer öffentlichen Entschuldigung. Auf Nachfrage bei Fraktionschefin Traversin, welche Konsequenzen die Linken sonst ziehen wollen, möchte sie nicht antworten.

Kranz sagt der MOPO auf Nachfrage, er werde nichts zurücknehmen. „Ich finde weiterhin, dass der Antrag zu einseitig formuliert wurde“, sagt der Grünen-Fraktionschef. „Gern will ich ihnen glauben, dass es nicht so gemeint war. Aber man muss klarmachen, wo wir in Deutschland stehen und die Gräueltaten der Hamas als Ausgangspunkt des Krieges benennen.“