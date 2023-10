Die große Foto-Lovestory: Emmanuel besucht Olaf zum ersten Mal zu Hause

„Ist das eine Gräte? Oh Gott, jetzt bloß nicht verschlucken.“

AFP/Ludovic Marin „Ist das eine Gräte? Oh Gott, jetzt bloß nicht verschlucken.“

dpa | Marcus Brandt „Und jetzt alle: ‚Freude, schöner Götterfunken‘ Christian, nimm Dir ein Beispiel an Annalena. Die singt total schön mit!“

imago images/Political-Moments „Halt! Sofort zurück in die Maske! So kommen Sie nicht auf mein Gruppenbild!“

dpa | Marcus Brandt „Hallo, mein Name ist Emmanuel und ich wette, dass ich mich selber in einen Polizeigriff nehmen kann!“

dpa | Marcus Brandt „Siehst Du, Olaf, so geht das: Selfie immer von oben fotografieren, dann fallen die Falten am Hals nicht so auf!“