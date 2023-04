Sie geben einfach keine Ruhe. Aktivist:innen der „Letzten Generation“ haben kürzlich erneut die Köhlbrandbrücke besetzt, eine Veranstaltung von Peter Tschentscher in Lohbrügge gestört, die Rathausfassade besprüht. Am Donnerstag brachten sie den Verkehr im Elbtunnel und auf den Elbbrücken zum Erliegen, 22 Aktivist:innen wurden anschließend in Gewahrsam genommen. Wie unartige Kinder bestrafen Hamburgs Politiker:innen die meist jungen Klimaaktivist:innen mit Liebesentzug – warum das vor allem bei den Grünen verwundert.