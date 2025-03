Seit 30 Jahren hat keine Wahl so viele Menschen in Deutschland zur Stimmabgabe gebracht wie die Bundestagswahl am vergangenen Sonntag. Bundesweit haben 82,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze gesetzt. In Hamburg lag die Wahlbeteiligung etwas darunter, bei immer noch hohen 80,8 Prozent. Und dennoch haben knapp 11 Millionen Menschen in Deutschland nicht gewählt. Wieso sich Menschen gegen das Wählen entscheiden und was wir jetzt bei der Hamburger Bürgerschaftswahl zu erwarten haben, hat die MOPO mit dem Politikwissenschafts-Professor Kai-Uwe Schnapp von der Universität Hamburg besprochen.