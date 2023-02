Was hatte SPD-Kanzler Olaf Scholz mit dem Steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank zu tun? Die Journalisten Oliver Schröm (ARD) und Oliver Hollenstein („Manager Magazin“) recherchieren seit Jahren zu dieser Frage. Ihre Erkenntnisse über den Kanzler und die Hamburger Politikwelt haben sie jetzt im Bestseller „Die Akte Scholz“ niedergeschrieben. In der MOPO erklären sie, warum sie in Scholz' größter Stärke eine Gefahr sehen, wie er trotz G20, Wirecard und Cum-Ex Kanzler werden konnte und wo die Hamburger SPD aus ihrer Sicht ein Problem hat.

Was hatte SPD-Kanzler Olaf Scholz mit dem Steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank zu tun? Die Journalisten Oliver Schröm (ARD) und Oliver Hollenstein („Manager Magazin“) recherchieren seit Jahren zu dieser Frage. Ihre Erkenntnisse über den Kanzler und die Hamburger Politikwelt haben sie jetzt im Bestseller „Die Akte Scholz“ niedergeschrieben. Im Interview mit der MOPO erklären sie, warum sie in Scholz‘ größter Stärke eine Gefahr sehen, wie er trotz G20, Wirecard und Cum-Ex Kanzler werden konnte und wo die Hamburger SPD aus ihrer Sicht ein Problem hat.

MOPO: Glauben Sie wirklich, dass Scholz korrupt ist?

Oliver Hollenstein: Das strafrechtlich zu beurteilen, ist nicht die Aufgabe von uns Journalisten. Unser Job ist es zu rekonstruieren, was passiert ist.

Warum sollte Scholz einer Bank dann ein Millionengeschenk gemacht haben?

Oliver Schröm: Das ist die Eine-Million-Dollar-Frage, aber wir spekulieren nicht. Die Fakten: Scholz hat vor der Entscheidung des Finanzamts mehrfach mit den Bankern gesprochen und ihnen Tipps gegeben. Warum er das getan hat, müsste er beantworten. Aber er erinnert sich nicht.

Lügt Scholz, wenn er sagt, er könne sich an die Treffen mit den Bankern nicht erinnern?

Schröm: Olaf Scholz hat vor dem Untersuchungsausschuss die Unwahrheit gesagt. Das können wir belegen. Pro Vernehmung in Hamburg hat er etwa 50 Mal gesagt, er könne sich nicht an die Treffen erinnern. Im Finanzausschuss des Bundestags hat er sich wenige Monate vorher allerdings noch erinnern können.

Sie schreiben, viele Abgeordnete in Hamburg hätten wenig Ahnung davon, was Senat und Fachbehörden so treiben. Sind Hamburgs Politiker etwa unfähig?

Hollenstein: Nein, aber es gibt ein gewaltiges Ungleichgewicht zwischen Senat und Opposition. Einem riesigen Behördenapparat stehen Teilzeitparlamentarier mit sehr wenigen Mitarbeitern gegenüber. Bei vielen Themen haben die Abgeordneten so gar nicht die Chance, sich tief genug in die Materie einzuarbeiten.

MOPO-Redakteurin Ann-Christin Busch im Gespräch mit Oliver Hollenstein und Oliver Schröm (zugeschaltet per Video). Sun MOPO-Redakteurin Ann-Christin Busch im Gespräch mit Oliver Hollenstein und Oliver Schröm (zugeschaltet per Video).

Also bräuchte Hamburg ein Vollzeitparlament?

Hollenstein: Oder ein deutlich besser aufgestelltes Teilzeitparlament.

Sie beschreiben Scholz im Buch als zu Anfang sehr linken SPDler. Als Hamburger Bürgermeister trifft er sich dann qua Amt laufend mit den „Reichen und Schönen“. Hat er aus Ihrer Sicht seine Ideale verraten?

Schröm: Ich weiß gar nicht, ob Scholz heute große Ideale hat. Er hatte immer ein Ziel: das Kanzleramt. Da haben Ideale hintenanzustehen.

Hollenstein: Scholz ist ein sehr pragmatischer Politiker, der genau überlegt, was er mit wem durchsetzen kann und wo er Kompromisse eingeht, um Macht auszuüben.

G20, Wirecard, Cum-Ex. Trotz allem ist Scholz jetzt Bundeskanzler. Was ist sein Geheimnis?

Hollenstein: Es gibt mehrere. Scholz ist sehr überzeugt von sich und hat ein extremes Durchhaltevermögen. Es gab eine Reihe von Momenten, nach denen jeder andere Politiker zurückgetreten wäre.

Schröm: Dieses gewaltige Selbstbewusstsein macht ihn aber auch so gefährlich. Wenn er sich etwa über jede Kritik hinwegsetzt. Ein gutes Beispiel ist der aktuelle Cosco-Fall. Scholz hat gegen die Expertise der Fachbeamten entschieden. Und Peter Tschentscher tut ja in diesem Fall auch jegliche Kritik damit ab, die Kritiker hätten die Sache eben nur nicht verstanden. Das erschüttert mich.

Hollenstein: Diese hanseatische Arroganz erscheint leider wirklich als Muster in der Hamburger SPD. Im Fall Warburg behauptet Tschentscher bis heute, die Behörden seien optimal aufgestellt, es sei nichts schiefgelaufen. Dabei hat der Ausschuss das eindeutig widerlegt: Es fehlte an Personal und Expertise im Bereich Cum-Ex. Wie will man mit solche einer Haltung aus Fehlern der Vergangenheit lernen und verhindern, dass sowas wie Cum-Ex noch einmal passiert?

Haben Sie sich je gefragt, ob Sie einen Fehler gemacht haben und da womöglich doch nichts war?

Schröm: Scholz hat sich mehrfach mit jemanden getroffen, gegen den die Staatsanwaltschaft ermittelte, weil er die Stadtkasse ausgeraubt haben soll. Und das hat er erst eingeräumt, nachdem es handfeste Belege dafür gab. Da war also definitiv was.

Bis heute gibt es aber keinen handfesten Beweis, was genau Scholz und Bank-Mitinhaber Christian Olearius in dem Gespräch gesagt haben.

Hollenstein: Was in den Gesprächen besprochen wurde, hat Olearius in seinem Tagebuch notiert. Sie haben über das Steuerverfahren und die Bedeutung der Bank für die Stadt gesprochen, Scholz hat Olearius zudem offenbar Tipps gegeben, wie er Interviews führen soll und an wen er sich mit seinem Problem wenden soll.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Untersuchungsausschuss in Hamburg. dpa Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Untersuchungsausschuss in Hamburg.

Derzeit wird in Hamburg beraten, ob der Untersuchungsausschuss zu Cum-Ex ausgeweitet wird. Glauben Sie, dass der Fall noch aufgeklärt werden kann?

Schröm: Das ist keine Glaubensfrage, sondern eine politische und juristische Notwendigkeit. Das gilt insbesondere für die Falschaussage von Olaf Scholz vor dem Ausschuss. Da ist nun die Staatsanwaltschaft gefordert zu prüfen.

Hollenstein: Abseits von Scholz ist für mich die Frage: Wie verhindern wir, dass sowas noch einmal in Hamburg vorkommt? Deswegen ist es gut, dass sie weiter machen. Man weiß nie, ob dann noch etwas herauskommt, womit keiner gerechnet hat.

Gegen eine Hamburger Finanzbeamtin sowie die SPD-Politiker Johannes Kahrs und Alfons Pawelczyk laufen weiterhin Verfahren im Cum-Ex-Skandal. Was könnte da noch ans Licht kommen?

Schröm: Da werden noch Dokumente ausgewertet und ich würde nicht ausschließen, dass es zu einer Anklage kommt. Ich glaube, da fallen im Sommer nächsten Jahres die Würfel.

„Die Akte Scholz” von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein; erschienen im Ch. Links Verlag; 392 Seiten; 18 Euro. Ch. Links Verlag „Die Akte Scholz” von Oliver Schröm und Oliver Hollenstein; erschienen im Ch. Links Verlag; 392 Seiten; 18 Euro.

Welche Reaktionen gab es bisher aus der SPD auf Ihr Buch?

Hollenstein: Die SPD erzählt öffentlich weiterhin, dass alles schon „kalter Kaffee“ sei.