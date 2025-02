„Ein großer Liberaler geht von uns“: Der frühere Innenminister Gerhart Baum ist tot

Der FDP-Politiker Gerhart Baum ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie ein Parteisprecher der Nachrichtenagentur dpa bestätigte. Zuvor hatte die ARD berichtet. Der Liberale Baum war unter Bundeskanzler Helmut Schmidt von 1978 bis 1982 Bundesinnenminister. Mit seiner eigenen Partei ging Baum in der jüngsten Zeit mitunter hart ins Gericht.

Der gelernte Rechtsanwalt Baum wurde 1932 in Dresden geboren. Dort überlebte er die schweren Luftangriffe im Februar 1945. Gerhart Baum galt als Urgestein seiner Partei, war als Vertreter des linksliberalen Flügels über Parteigrenzen hinweg anerkannt, auch medial war er bis zuletzt ein gefragter Gesprächspartner. Nachdem er die aktive Politik verließ, engagierte er sich für Menschenrechte, zudem war er Mitorganisator des Dresden-Preises für internationalen Frieden.

Darüber hinaus setzte sich Baum für Bürgerrechte ein. Er war Beschwerdeführer beim Bundesverfassungsgericht, als es um den großen Lauschangriff und Telefonüberwachung ging.

Mit Gerhart Baum verliert der deutsche Liberalismus eine seiner markantesten Stimmen. Kaum jemand hat sich in der Geschichte der Bundesrepublik so um den Schutz unserer Grundrechte und Freiheiten verdient gemacht. Sein moralischer Kompass wird in diesen stürmischen Zeiten fehlen. — Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (@sls_fdp) February 15, 2025

Im Juli 2024 erhielt er den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland, und im September sprach er zum 75. Jahrestag des Bundestages im Parlament. Auch zu den Wahlerfolgen der AfD äußerte er sich.

Mitunter hart zur eigenen Partei

Viele Menschen hätten sich von der Demokratie entfernt, so Baum, und verachteten ihre Regeln. Dabei handele es sich um „die größte, stärkste und gefährlichste Bedrohung unserer Demokratie seit 1945“.

Mit seiner eigenen Partei ging Baum mitunter hart ins Gericht. Zum Aus der Ampel-Koalition im Bund im November 2024 kommentierte er: „Die Art und Weise, die Ampel zu verlassen, hat zu einem Vertrauensverlust geführt. Wie Christian Lindner den Abgang mitinszeniert hat, hat mich verstört.“ Und weiter: „Die Ära Lindner, wie wir sie kannten, ist zu Ende.“

„Ein großartiger Mensch“

In den sozialen Medien bekundeten viele Menschen ihre Anteilnahme, darunter Politiker und ehemalige Weggefährten.

Auch der FDP-Generalsekretär Marco Buschmann äußerte sich: „Mit Gerhart Baum geht ein großer Liberaler von uns. Ein Kämpfer für die Bürgerrechte. Und vor allem: Ein großartiger Mensch.“ (mp)