„Stellen Sie sich vor, die deutsche Fußballnationalmannschaft schießt ein Tor und Toni Kroos zeigt seine Freude mit einem Hitler-Gruß. Was meinen Sie, was dann in Deutschland los wäre? Der ,Wolfsgruß‘ ist im Grunde nichts anderes, und deshalb darf auch das, was sich Merih Demiral da auf dem Fußballplatz erlaubt hat, nicht ungesühnt bleiben.“ Das sagt Ali Toprak, CDU-Politiker und Vorsitzender der Kurdischen Gemeinde in Deutschland. Er fordert eine Sperre des Spielers. Und zwar sofort. Er ist nicht der einzige türkischstämmige Politiker, der harte Konsequenzen fordert.