Wurde der Cum-Ex-Skandal der HSH Nordbank in Hamburg ordentlich aufgearbeitet? Mit Spannung wurde die zweite Aussage von Hamburgs Bürgermeister und Ex-Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) am Freitag vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) erwartet. Diesmal ging es um die HSH Nordbank, die mit solchen Geschäften 126 Millionen Euro erbeutete und später zurückzahlte. Tschentscher konnte sich an mehr erinnern als Kanzler Olaf Scholz (SPD).