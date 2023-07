Es ist ein Thema, über das niemand in der SPD reden will, zumindest nicht öffentlich. „Das haben Sie nicht von mir“, bekommt man immer wieder zu hören. Es geht um den Einfluss türkischstämmiger Hamburger:innen, die die Nähe zur antidemokratischen Erdogan-Autokratie und ihren Vorfeld-Organisationen suchen und zeitgleich in der Hamburger SPD Karriere machen.

Da ist etwa Ali Kazanci, geboren 1976 in Wilhelmsburg, hier auch aufgewachsen und in der SPD mit Einfluss. Kazanci wurde von der SPD-Fraktion des Bezirks Mitte 2022 zum Vizechef gewählt. Aus seiner Sympathie zu Erdogans Regierungspartei AKP und Millî Görüs, einer nationalistisch-islamistischen Organisation, der mehrere Verfassungsschutzbehörden antisemitische und anti-demokratische Tendenzen zuschreiben, macht er keinen Hehl.

So zeigt er sich in den Sozialen Medien auf Millî-Görüs-Veranstaltungen und liket Beiträge der national-konservativen „Union Internationaler Demokraten“ (UID), einer Lobby-Organisation der AKP in Deutschland.

In Hamburg Genosse, in der Türkei Erdogan-Fan?

Darauf angesprochen, ob er einen Widerspruch zu seinem Engagement in der SPD – die entsprechende Organisationen ablehnt – sehen würde, antwortet Kazanci: „Ich habe weder zur Millî Görüs noch zu UID eine politische Nähe. Ich bin Sozialdemokrat mit Leib und Seele und engagiere mich seit vielen Jahren mit dieser Überzeugung in meinem Stadtteil Wilhelmsburg.“

Ali Kazancis Zwillingsbruder Muammer ist Büroleiter des Hamburger Bundestagsabgeordneten Metin Hakverdi. Ihm attestieren Genossen ähnliche Einstellungen wie die seines Bruders. „Einige unserer Funktionäre haben keine Scheu, mit türkischstämmigen Extremisten und Nationalisten eng zusammenzuarbeiten“, sorgt sich eine SPD-Bürgerschaftsabgeordnete.

Behçet Algan, seit mehr als 36 Jahren SPD-Mitglied und bekannt geworden als der langjährige Friseur des heutigen Bundeskanzlers Olaf Scholz, wird noch deutlicher: „Metin begeht mit dieser Personalie einen großen Fehler.“ Es gäbe aber viele „Deutschtürken mit zwei Gesichtern“, betont Algan, „die sich hier in der SPD, in der Türkei aber für Erdogan engagieren und sagen: ‚Das eine hat doch mit dem anderen überhaupt nichts zu tun‘“.

Erdogan hat eine solide Machtbasis in Hamburg

Zuletzt bei den türkischen Präsidentschaftswahlen im Mai zeigte sich deutlich, dass Erdogan unter den 44.000 in Hamburg lebenden türkischen Staatsbürger:innen eine solide Machtbasis hat: 62 Prozent derjenigen, die an der Stichwahl Ende Mai teilnahmen, stimmten für den Autokraten. „In einem demokratischen Rechtsstaat zu leben und dennoch für einen Autokraten zu stimmen, ist bei vielen hier lebenden türkischen Staatsbürger:innen leider traurige Realität“, kommentierte der SPD-Bürgerschaftsabgeordnete Kazim Abaci damals das Wahlergebnis. Und viele von ihnen suchen inzwischen eine deutsche Partei, in der sie sich politisch organisieren und politische Macht erringen können. Die meisten werden dabei bei der SPD fündig.

Cansu Özdemir, Co-Fraktionschefin der Linken und Tochter einer kurdisch-türkischen Einwandererfamilie, beobachtet die Infiltration der SPD seit Jahren: „Erdogan-Anhänger und Islamisten geben sich als lupenreine Sozialdemokraten. Wer würde da Verdacht schöpfen, dass sie Diktatoren befürworten und islamistische Positionen vertreten?“

Türkische Nationalisten in der SPD – ein jahrzehntealtes Problem?

Die SPD gibt sich offiziell ahnungslos. „Zu den angedeuteten Anschuldigungen liegen uns keine Erkenntnisse vor“, erklärt Parteisprecher Manuel Preuten, betont aber: Eine Nähe zur AKP und dem Autokraten Erdogan sei „schwer vereinbar mit unseren Vorstellungen einer offenen und demokratischen Gesellschaft“. Deshalb sei für „autoritäres, nationalistisches und antidemokratisches Gedankengut in der SPD kein Platz“.

Das darf bezweifelt werden. „Schon vor 20 Jahren“ habe er „mit Olaf Scholz über dieses Problem gesprochen, das war in der SPD schon immer Thema“, sagt Behçet Algan. Er erinnert etwa an Bülent Güven, der vor drei Jahren in die Schlagzeilen geriet, weil er als Hamburger SPD-Mitglied für den Vorsitz der AKP-Vorfeldorganisation UID kandidierte und sich zuletzt in der Türkei der extrem nationalkonservativen „Iyi-Parti“ anschloss.

Und da sind die SPD-Bürgerschaftsabgeordneten Güngor Yilmaz und Ali Simek, die vergangenen Mai die Feier zum 100. Geburtstag des nationalistisch-antidemokratischen aserbaidschanischen Ex-Diktators Heidar Alijew besuchten. Über ihren Auftritt berichtete eine AKP-nahe Online-Zeitung ausführlich und nicht ohne Stolz.

Özdemir fordert nun von der SPD, Erdogan-Anhängern die Rote Karte zu zeigen. „Es ist schwach von der Partei, dass sie solche Personen duldet und ihnen dadurch ermöglicht, die Politik Erdogans und die des religiösen Fundamentalismus in die Parlamente zu tragen. Die SPD muss sich Gedanken machen, ob sie dadurch selbst zum Spielball Erdogans wird.“