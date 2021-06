Da kommt die Quittung!: Umfrage nach Thüringen: Hamburgs FDP droht ein Debakel

Das dürfte dann wohl die Quittung für den Thüringen-Eklat sein! Aus einer aktuellen Umfrage geht hervor, dass Hamburgs FDP den Wiedereinzug in die Bürgerschaft verpasst. Die Liberalen würden die Fünf-Prozent-Hürde nicht nehmen.

Das ist zumindest das Ergebnis des ZDF-Politikbarometers. Demnach kämen die Freidemokraten in Hamburg bei der Sonntagsfrage lediglich auf 4,5 Prozent – und wären damit raus! Vor allem der politische Eklat in Thüringen, wo sich FDP-Mann Kemmerich mithilfe der AfD kurzzeitig zum Ministerpräsidenten wählen ließ, dürfte dafür verantwortlich sein.

Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels will sich nicht entmutigen lassen. Das sei nicht so schön, sagte die FDP-Politikerin am Freitag im ZDF-„Morgenmagazin“ zu den präsentierten Zahlen. „Aber trotzdem kämpfen wir natürlich gerade jetzt erst recht weiter.“ Nach dem Wahl-Debakel in Thüringen sei der Schaden groß. „Wir müssen uns jetzt natürlich durchkämpfen, denn Thüringen ist für uns eine Hypothek.“

Hamburg-Umfrage: Für die FDP wird es jetzt richtig eng

Klar scheint: Die FDP muss am 23. Februar, dem Tag der Bürgerschaftswahl, zittern. In einer ARD-Umfrage vom Donnerstagabend kamen die Liberalen auch nur auf fünf Prozent. Das ZDF-Umfrageergebnis der anderen Parteien: Die SPD käme auf 37 Prozent, die Grünen auf 25 Prozent. Die CDU würde 13 Prozent erreichen, die Linken 8 Prozent, die AfD 7 Prozent. (dpa/mps)