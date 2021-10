Die Hamburger AfD-Partei lädt am Samstag zum „Bürgerdialog und Oktoberfest“ ein. Die Veranstaltung soll auf dem Grundstück der AfD-Bezirkschefin von Hamburg-Mitte, Nicole Jordan, stattfinden. Die Gastgeberin befindet sich allerdings in Corona-Quarantäne.

Was war passiert? In der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte am 21. Oktober war eine Person anwesend, die im Nachhinein positiv auf Corona getestet wurde. Dies bestätigte das zuständige Bezirksamt auf MOPO-Anfrage. Daraufhin galten alle Anwesenden, darunter auch Nicole Jordan von der AfD, als enge Kontaktpersonen und mussten in Quarantäne.

AfD plant Oktoberfest in Hamburg

Allerdings findet am Samstag auf Jordans Grundstück südlich der Elbe ein AfD-Oktoberfest statt. Bis zu 400 Teilnehmende werden erwartet. Dies ist einer Einladung zu entnehmen, die der MOPO anonym zugespielt wurde. Ab 15 Uhr sei ein „Bürgerdialog zünftiger Art“ geplant. In der Einladung werden Nicolaus Fest, AfD-Mitglied im EU-Parlament und Roman Haider, FPÖ-Mitglied im EU-Parlament, angekündigt. Beide hetzen öfter gegen den Islam, Fest verglich ihn auch schon mal mit dem Nationalsozialismus.

Die Hamburger Antifa hat bereits zu „Bierkrawallen“ vor Jordans Haus aufgerufen. Die Hamburger Polizei rechnet mit 400 teils gewaltbereiten Linken, die unter dem Motto „AfD über den Jordan jagen“ besagtes Oktoberfest stören wollen. Die Beamten haben sich im Vorwege auf einen größeren Einsatz eingestellt und sind seit dem Vormittag vor Ort, um die Lage zu beobachten. Sollte sie eskalieren, werden die Polizisten umgehend deeskalierend einschreiten.

In der Vergangenheit war es bereits häufiger zu Protesten bei AfD-Veranstaltungen auf dem Grundstück gekommen. Ende Oktober erlitt Jordans Mann bei einer „tätlichen Auseinandersetzung“ eine Platzwunde am Kopf.

AfD-Fest: Gegendemonstranten bleiben ruhig

Bis zum Samstagnachmittag blieb die Lage allerdings weitgehend ruhig. In der Spitze seien 260 Demonstranten vor Ort gewesen, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. Gegen 17 Uhr hätten sich 50 Demonstranten im unmittelbaren Umfeld der Veranstaltung aufgehalten, weitere 150 in der weiteren Umgebung.

Ein Bus, der die Teilnehmer des AfD-Oktoberfests zum Ort brachte, sei mit Gegenständen beworfen worden. Weitere Zwischenfälle habe es nicht gegeben. Der Einsatz laufe allerdings noch.

AfD-Fest trotz Quarantäne von Nicole Jordan

Das Fest findet statt, obwohl die Veranstalterin in Quarantäne ist. „Die Veranstaltung wird weiterhin stattfinden. Wir sind in Quarantäne und warten auf die Testergebnisse. Wir bleiben im oberen Teil des Hauses, die Parteikollegen richten dann unten alles her“, sagt Jordan auf Anfrage der MOPO. Ob Jordan eine Impfung hat, wollte sie nicht beantworten. Aus Politikkreisen heißt es jedoch sie brüste sich damit, ungeimpft zu sein.

Für die Quarantäne gilt nach der bisher verstrichenen Zeit: Ausgenommen von der Quarantäne sind nur Geimpfte und Genesene, wenn sie symptomfrei sind. Ungeimpfte, aber auch Geimpfte mit Symptomen, können sich aus der Quarantäne mit einem Schnelltest freitesten. Ungeimpfte mit Symptomen müssen einen PCR-Test machen.