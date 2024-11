CDU verabschiedet Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl

Die Hamburger CDU hat ihr Wahlprogramm „Auf die Inhalte kommt es an“ einstimmig verabschiedet. Spitzenkandidat Dennis Thering sieht seine Partei in Schlagdistanz zur regierenden SPD.

Die CDU Hamburg hat ihr Wahlprogramm für die Bürgerschaftswahl verabschiedet. Ein Landesparteitag stimmte einstimmig für das rund 110-Seiten starke Papier mit dem Titel „Auf die Inhalte kommt es an“. Spitzenkandidat Dennis Thering sagte, die CDU wolle bei der Bürgerschaftswahl am 2. März stärkste Kraft in Hamburg werden, „dafür treten wir an, dafür kämpfen wir“.

Thering hat „Bock“ auf Verantwortung für Hamburg

Mit Blick auf jüngste Umfragen sagte der Fraktionschef und Oppositionsführer in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Wir liegen mit den Grünen gleichauf und in Schlagdistanz zur SPD.“ Die CDU sei geschlossen wie schon lange nicht mehr. „Und wir haben richtig Bock, Verantwortung zu übernehmen für unsere Stadt.“

Die Umfragen sehen die CDU und die Grünen bei 21 Prozent, die SPD bei 30 Prozent. Bei der Bürgerschaftswahl 2020 hatte die CDU mit 11,2 Prozent ihr historisch schlechtestes Ergebnis eingefahren. (dpa/mp)