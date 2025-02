CDU fordert Halbierung der Parkgebühren in Hamburg

Große Versprechen zum Wahlkampf-Endspurt: Die CDU Hamburg will die Parkgebühren in der ganzen Stadt im öffentlichen Raum pauschal halbieren.

„Unter SPD und Grünen ist Parken in Hamburg immer teurer geworden“, klagen die Christdemokraten in einem Statement am Mittwochmorgen. „Neben dem Abbau von über 4100 Parkplätzen wurden gleichzeitig die Parkgebühren auf den noch verbliebenen Parkplätzen kräftig erhöht und die Gebührenzonen ausgeweitet.“

Dem will die Partei unter ihrem Vorsitzenden und Spitzenkandidaten Dennis Thering einen Riegel vorschieben – unter anderem „zur Stärkung des Einzelhandels“, wie es heißt.

Thering: „Parkgebühren in Hamburg reine Abzocke“

„Die mittlerweile horrenden Parkgebühren in Hamburg sind nichts anderes als reine Abzocke der Autofahrer“, sagt Thering. Die unter Rot-Grün eingeführten Bewohnerparkzonen hätten die Situation weiter verschärft.

„Der öffentliche Raum, der uns allen gehört, wird damit für alle Autofahrer zu einem teuren Pflaster“, so Thering weiter. „Das werden wir ändern und die Parkgebühren im öffentlichen Raum in ganz Hamburg pauschal halbieren.“ Die zu erwartenden geringeren Einnahmen aus den Parkgebühren – 2023 waren es laut Mitteilung 42 Millionen Euro – will die CDU durch „Umschichtungen im Haushalt“ ausgleichen. (mp)